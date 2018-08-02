Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

FBI eski çalışanı Sibel Edmonds, TRT World'e ABD ile Türkiye arasında yaşanan Rahip Brunson krizine ilişkin şoke edecek açıklamalarda bulundu. Yaşanan krizin ardında Derin CIA'nın olduğunu ileri süren Edmonds, "CIA içindeki bu derin yapı Brunson'u Türk hapishanesinde iken zehirleyerek öldürmeyi ve hatta bu suçu Türkiye'ye atmayı düşünüyor" dedi. "BRUNSON'U ÖLDÜRÜP SUÇU TÜRKİYE'YE ATABİLİR" Bir dönem Amerikan iç istihbaratı olarak bilinen FBI-federal soruşturma bürosu için çalışan Sibel Edmonds, dış istihbarata bakan CIA (merkezi haber alma teşkilatı) içinde derin bir yapı olduğunu ve bu olayı örtbas etmeye çalıştığına dikkat çekti: "Ne zaman ki Pastor Brunson ile ilgili bir ilerleme olursa CIA içindeki bu derin yapı olaya müdahele ediyor. Ayrıca eşi Naurin Brunson'u kullanarak uluslararası kurumlara Türkiye'yi, işkence ve kötü muamele gibi suçları işlemiş gibi gösteriyorlar. Halbuki Türk devleti onun hayatını kurtarıyor. Çünkü CIA içindeki bu derin yapı Brunson'u Türk hapishanesinde iken zehirleyerek öldürmeyi ve hatta bu suçu Türkiye'ye atmayı düşünüyor"

"ABD'NİN TALEBİ MANTIKSIZ VE İKİYÜZLÜ" Amerika'da ulusal güvenlik muhbirleri koalisyonu kurucusu da olan eski FBI çalışanı Sibel Edmonds, FETÖ'cüler hakkında yüzlerce delil dosyası ABD'nin elindeyken, FETÖ lideri ve üyelerinivermeyip üstüne bir de Brunson'u yargısız istemesini ikiyüzlülük olarak değerlendirdi: "Maalesef ABD yönetim büyük bir hataya imza attı ve bu karşılıksız kalmaz, zira Türkiye'de demokratik bir hükümet var. Türkiye bir anayasal hukuk devleti ve bağımsız bir yargı sistemine sahip bir ülke. Türkiye bu davayı da yargı sisteminde uygun bir şekilde yürütüyor. ABD'nin böyle mantıksızca talepte bulunması yani bütün yargı prosüdörlerini atlayarak,bütün delilleri hiçe sayarak bu adamı (papazı) geri istemesi aslında ikiyüzlülüğün göstergesidir. Çünkü öbür taraftan bakıyorum Türkiye yıllardır ABD'ye teröristbaşı Fetullah Gülen hakkında tonlarca delil sunmasına rağmen, ABD yargı prosedürlerini bahane ediyor." DARBEYLE YAPAMADILAR, BRUNSON İLE DENİYORLAR Sibel Edmonds'a göre, FETÖ'cülerle de işbirliği yapan bu derin yapı şimdi Brunson'u kullanıyor: "Türkiye de kendi tarafından ilişkilerini kusursuz bir şekilde onarmaya ve düzeltmeye çalışıyor. Oysa ilişkilerin kötüye gitmesinden Türkiye sorumlu değildi. Obama yönetimi ile Türkiye'nin arası, CIA içindeki bu yapının FETÖ'cülerle işbirliği ile Türkiye'yi hedef alması ve darbe teşebbüsünde bulunmasıyla bozulmaya başladı."