Türkiye-ABD krizine neden olan rahip Andrew Brunson sessizliğini bozdu

ABD'li rahip Andrew Brunson'un avukatlığını yapan İsmail Cem Halavurt, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan müvekkili Brunson için "Pastör Brunson cezaevindeki durumundan daha iyi bir durumda şu an. cezaevindeyken ciddi psikolojik sorunlar yaşıyordu. Ciddi sağlık sorunları var. Ama şu anda evinde biraz daha kendisini iyi hissediyor" dedi.
Halavurt, ABD ile Türkiye arasındaki gerilime ilişkin şunları söyledi:
"Kendisi tüm bu siyasi gelişmelerden tedirgin. Tabii ki Amerikan hükümetinin haklarını savunmasından memnun ancak olayda gerilim tırmandıkça o da rahatsızlık duyuyor Durumun öznesi durumunda kalıyor. Bu da onu tedirgin ediyor, rahatsız ediyor. Ama bir an önce ülkesine Amerika'ya dönmek istiyor".
"ABD'li Rahip davası" olarak bilinen davada "casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" ile suçlanan Andrew Brunson'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinin reddi üzerine ABD, bir süredir Türkiye'ye yönelttiği sert tehditleri tek tek hayata geçirmeye başladı. Kısa bir süre önce Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan bir tasarıyı kabul eden Senato, Rusya'dan S-400 alan Türkiye'ye karşı, F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin bir kararı da onayladı. Washington ayrıca Türkiye-ABD ilişkileri tarihinde benzeri olmayan ve ABD'nin daha önce Rusya'daki şahıs ve şirketleri hedef alan Magnitskiy Yasası'na benzer bir yaptırımın Türk yetkililere uygulanması yönünde karar aldı.
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