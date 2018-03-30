Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasında Savunma Sanayii Ticaret Diyaloğu toplantılarının 5'incisinin Ankara'da gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile ABD arasında ilki 2014'de Washington'da düzenlenen Savunma Sanayii Ticaret Diyaloğu toplantılarının 5'incisinin 30 Mart 2018'de Ankara'da gerçekleştirildiği duyuruldu.
Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin eş başkanlığındaki toplantının hükümetlerarası düzenlenen ilk bölümüne, Türk tarafından Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkilileri, ABD tarafından ise Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı belirtildi.
Toplantının öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci bölümüne ise Türkiye'de savunma sanayi alanında faaliyette bulunan ABD firmaları ile çeşitli Türk firmalarının iştirak ettiği vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Toplantıda heyetler, Türkiye ve ABD'nin her iki ülkenin de yararına yönelik ortak güvenlik ve savunma ticareti hedeflerine bağlılıklarını teyit etmişler; Türkiye ve ABD'de savunma sanayi alanında kaydedilen güncel gelişmeler, iki ülke arasında bu alanda iş birliği olanakları, öne çıkan ortak projeler gibi hususlar ele alınmıştır."
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