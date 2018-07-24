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Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 18:24 | Son Güncelleme

ABD'nin İran'a uygulayacağı ekonomik yaptırımlardan dolaylı olarak en çok zarar görecek ülkelerin başında gelen Türkiye, ABD'ye resti çekti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" dedi.

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD öncülüğündeki koalisyonun İran'a karşı aldığı ve Türkiye dahil bölge ülkelerini de uymaya zorladığı yaptırımlara sert çıktı.

"UYMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Azerbaycan ziyareti kapsamında başkent Bakü'de bulunan Çavuşoğlu ve Azeri mevkidaşı Elmar Memmedyarov, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırımlarına her ülke gibi biz de uyarız ama ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, AB olsun, onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin önceden AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına da katılmadığını hatırlatarak, "Yaptırımları da doğru bulmuyoruz. Bu ilkesel bir tutumdur. Herhangi bir şarta bağlı değildir." şeklinde konuştu.

"FETÖ'NÜN İADESİ ŞARTA BAĞLANAMAZ"

ABD'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i verdiği zaman da Türkiye'nin, bu ilkesel tutumundan vazgeçmeyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "ABD bize FETÖ'yü vermek zorundadır. Biz müttefiğiz ve FETÖ bir terör örgütünün lideridir, ayrıca Türkiye'de bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bunu başka bir şarta bağlamak da doğru değil." dedi.

"ABD'NİN ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİ YANLIŞ"

İran'ın köşeye sıkıştırılmasını ve yaptırımlara tabi tutulmasını da doğru bulmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesini de biz doğru bulmadık. ABD bizim müttefikimiz. AB de böyle düşündü ve onlar devam ettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, İran yaptırımlarıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere 20 Temmuz'da Türkiye'ye gelen ABD heyetine de bu tutumlarını ilettiklerini söyledi.

"UZAKTAN KONUŞMAK KOLAY"

Türkiye'nin Azerbaycan, İran, Rusya ve Irak'tan petrol ve gaz alımı yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İran'dan almayıp da o ihtiyacımı nereden alacağım? Azerbaycan'dan almazsam nereden alacağım? Uzaktan konuşmak kolay. Biz komşu ülkeyiz İran'la. İran'la her konuda anlaştığımızı söyleyemeyiz, farklı görüşlerimiz de oluyor ama biz bu tür yaptırımlara karşıyız ve bu ilkesel tutumdur."

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Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı ABD İRAN yaptırım rest

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bizimkiler tiribüne oynamayı severler. Kesin gizlice anlaşmışlardır amerikayla
ABD çok korkmuştur. Şimdi ne yaparız diye kahroluyorlardır. Posta koyarak dış politika mı yapılır? Bu işleriniz iç piyasada çalışır sadece.
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