Türkiye ABD'yi dava ederse ne olur?

Silah tedariki ve askeri eğitimi de kapsayan bu desteğin, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde kurulan Terörle Mücadele İstihbarat Birimi’nin raporu gereğince ABD’nin iç hukukuna da aykırı olduğu kaydediliyor.

Gazete Habertürk'ten Burak Güleç'in haberine göre; ABD Anayasası’nda yer alan “Listelenmiş terör örgütlerine destek vermek anayasal suçtur” hükmünün gündeme getirilebileceği belirtiliyor. Ancak terör örgütü PKK Washington’ın terör örgütü listesinde yer alsa da PYD/YPG bu listede yer almıyor. Uzmanlar, bu sürecin nasıl işleyeceğini şöyle değerlendirdi...

"ULUSLARARASI ALANDA KABUL GÖRMELİ"

Eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu: ABD’ye karşı uluslararası yargıya gitme olasılığını gerçekçi bulmuyorum. Bu dava, ABD’nin Obama döneminden beri devam eden PYD/ YPG siyasetinin yanlış olduğuna dikkat çekmek için atılan bir adım olabilir. Ama BM ve ABD terör örgütü listelerinde PKK olsa da PYD/YPG yer almıyor. Türkiye’nin PYD/YPG’yi uluslararası terör örgütleri listesine eklemek için girişimde bulunması daha verimli olacaktır.