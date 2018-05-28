"Türkiye, acil yardım hizmetlerinde çok etkili"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Ukrayna Sağlık Bakanı Ulana Suprun, Türkiye'nin sağlık alanında büyük başarılar elde ettiğini vurgulayarak "Acil yardım hizmetlerinde Türkiye çok etkili." dedi. Temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gelen Bakan Suprun, AA muhabirine Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret ile ülkesindeki sağlık sistemi ve genel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın sağlık sisteminin eski Sovyetler Birliği'nden miras kaldığı için oldukça yetersiz olduğunu belirten Suprun, "Üzerimizde Avrupa'da en yüksek oranda HIV virüsünün ve bulaşıcı olmayan hastalıkların ağır yükü var. Ukrayna'da yaklaşık 200 bin kişiye HIV pozitif teşhisi kondu. Bu tespit edilen vaka sayısı. Gerçek rakam bundan fazla. Tüberküloz da ülkemizde önemli sorunlardan biri." ifadelerini kullandı. Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından burada da HIV virüsü taşıyanların sayısının ikiye katlandığını ileri süren Suprun, bunun başlıca nedeni olarak da ilhakın ardından bozulan sağlık hizmetleri ve önleyici bir programın olmamasını gösterdi.

Suprun, başta aile hekimliği olmak üzere temel sağlık hizmetlerinde Türkiye'yi örnek aldıklarını belirterek ülkesinde 2 ayda 5 milyon kişinin istedikleri yerde aile hekimliğinden yararlanabildiğini söyledi. - "Bakan Demircan'a teşekkür ettim" Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile ay başında Ankara'da bir araya geldiğini anımsatan Suprun, "Dünya Bankası, Türkiye'nin sağlık alanındaki reformlarını nasıl yaptığını görmemiz için Türk mevkidaşımla görüşmemi tavsiye etti." dedi. Suprun, Türkiye'nin sağlık alanında büyük başarılar elde ettiğini vurgulayarak "Acil yardım hizmetlerinde Türkiye çok etkili. İş birliği yaptığımız ve tecrübelerinden yararlandığımız alanlardan biri bu. Diğerleri de Türkiye'nin kamu özel ortaklığı alanındaki tecrübeleri ve ilaç sektörü. Türkiye'deki ziyaretimde görüştüğümüz ana gündem maddeleri bu alanlardı." diye konuştu. Türkiye'nin, Ukrayna'da devam eden savaşta vefat eden askerlerin ailelerini kabul ettiğini aktaran Suprun, son 3 yılda düzenli olarak her yıl 200 civarında hastanın Türkiye'de tedavilerinin yapılmasından dolayı Bakan Demircan'a teşekkür ettiğini söyledi.

Suprun, Türkiye'nin komşusu Suriye'de devam eden iç savaştan dolayı bu tür hastaların tedavilerinde anlayış sahibi olduğuna işaret ederek, söz konusu program ve ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ukraynalı turistlerin kendilerini Türkiye'de her açıdan rahat hissettiklerini vurgulayan Suprun, bu yıl Türkiye'yi ziyaret edecek Ukraynalı sayısında rekor beklediğini kaydetti.

\ - "Ukraynalılar Kırım Tatarlarına evlerini açtı" Türkiye'nin ülkesinde milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığını dile getiren Suprun, şöyle konuştu: "Bizde de Ukrayna'nın doğusu ve Kırım'dan yerinden edilmiş 2 milyon insan var. Bu insanlar başlangıçta bizim için sağlık ve sosyal güvenlik sistemi açısından ağır bir yüktü. Ama şimdi sağlık sistemimizi değiştirmeye başladık. İstedikleri bölgede kendi doktorlarını seçebiliyorlar. Ayrıca emeklilik maaşlarını almak için gerekli bürokratik işlemlerin çoğunluğunu kaldırdık. Pek çoğuna daire verdik." Bakan Suprun, Rusya'nın Kırım'ı gayrimeşru ilhakının ardından Ukrayna'nın batısına gelen Kırım Tatarlarına Ukraynalıların evlerini açtığını vurgulayarak, bir yıla kadar misafir edilen Tatarlara daireler tahsis ettiklerini dile getirdi.

Suprun, göçe zorlanan yaklaşık 100 bin Kırım Tatarına sahip çıktıklarını anlattı. - "Ukrayna düşerse Avrupa da düşecek" Ukrayna'nın doğusundaki soruna da değinen Suprun, Avrupa ülkelerinin finansal olarak Ukrayna'yı daha fazla savunması gerektiğinin altını çizdi. Suprun, geçen hafta Rusya'nın kontrol ettiği bölgeden, hükümetin kontrol ettiği bölgeye yapılan topçu ateşinde 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek "Askerler ölürken hastane ve okullarda hedef alındı. Ülkede çatışmalar her gün devam ediyor ve hala çok sıcak." dedi. Rus işgalinin sürdüğünü aktaran Suprun, "Bunun bedelini bizim halkımız ödememeli. Biz, Rusya'nın Avrupa'yı işgal etmesini Ukrayna topraklarında durdurduk. Bu bağlamda Avrupa'yı Rus ordusundan biz savunuyoruz. Ukrayna düşerse Avrupa da düşecek." diye konuştu. Suprun, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Rusya'nın baskısıyla gün geçtikçe Ukrayna'daki savaşa daha da duyarsız kaldığını savunarak BM'den barış gücü talebinde bulunduklarını sözlerine ekledi.