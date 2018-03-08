Türkiye-Afganistan dostluk günü Kabil'de kutlandı

Türkiye'nin her zaman Afganistan'da askeri, sağlık, eğitim, tarım ve altyapı çalışmaları alanında yardımlarda bulunduğunu kaydeden Ertuğrul, Afganistan halkının istediği müddetçe Türkiye'nin yardımlarının kayıtsız, şartsız devam edeceğini dile getirdi.

Osmanlı İmparatorluğunun, 1747 yılında Afganistan'ı devlet olarak ilk kabul eden ülke olduğunu ifade eden Ertuğrul, Türkiye ve Afganistan arasında 1 Mart 1921 yılında da İttifak Antlaşması imzalandığını belirtti.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin ev sahipliğiyle düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Kabil'deki NATO bünyesinde yürüttüğü Eğitim, Yardım ve Danışma Komutan Tuğgeneral Tayyar Aydın, TİKA Kabil Koordinatörü Mustafa Bütün, Koordinatör Yardımcısı Kemal Kadir Karadoğan, Maarif Vakfı Afganistan Direktörü Mucip Uludağ, Afgan bakanlar, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Büyükelçi Ertuğrul, ''Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınlarını yaşamın her alanında gerekli olduğu için onları güçlendirmiştir.'' dedi.

Türk kadınlarının halihazırda her alanda erkeklerle aynı safta çalışabildiğini vurgulayan Ertuğrul, kadınların toplumun korunmasında en etkili unsur olduğunun altını çizdi.

Ertuğrul, ''Afganistan'a barışın gelmesi ve istikrarın sağlanması için biz de Afgan kadınlarını destekliyoruz.'' diye konuştu.

Konuşmanın ardından açılan fotoğraf sergisi gezilirken tören Afganistan'ın toplumsal hayatına ve tanıtımına katkıda bulunmuş Afgan kadınlarına plaket takdim edilmesiyle son buldu.