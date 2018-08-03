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Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "İbadetlerini gerçekleştirmekte olan insanları hedef alan söz konusu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz"

Türkiye, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bulunan bir camide gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bulunan bir camide bugün meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İbadetlerini gerçekleştirmekte olan insanları hedef alan söz konusu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Paktiya Valiliği sözcüsü Abdullah Hasret, Hazara Şiilerinin gittiği bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 8 kişinin öldüğünü ve 12 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Dışişleri Bakanlığı Paktiya terör saldırısı

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