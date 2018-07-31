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Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını lanetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 21:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "(Celalabad'daki terör saldırısı) Bu alçak terör saldırısını lanetliyoruz"

Türkiye, Afganistan'ın Celalabad kentinde Göçmenler ve Geri Dönüşler Müdürlüğü'ne yapılan terör saldırısını lanetledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde geçen hafta sonundan bu yana güvenlik durumunun kötüleştiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Son olarak Celalabad'da bugün Göçmenler ve Geri Dönüşler Müdürlüğüne yapılan terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu alçak terör saldırısını lanetliyoruz."

Açıklamada, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümetine ve Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendiği belirtildi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki Göçmenler ve Geri Dönüşler Müdürlüğü binasına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 5 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Celalabad Dışişleri Bakanlığı

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