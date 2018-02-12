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Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:45 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı"nın ardından ortak bildiri yayımlandı - Bildiriden: - "Türkiye ve Afrika ülkelerinde, meşru şekilde kurulmuş makamları devirmeye yönelik herhangi bir silahlı şiddet ve darbe girişimini şiddetle kınıyoruz" - "Başkenti Doğu Kudüs olan ve Haziran 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasını sağlamak amacıyla uluslararası hukuk ilkeleri ve ilgili bütün Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, Arap-İsrail çatışmasının barışçıl çözümü için verdiğimiz desteği tekrar teyit ettik" - "Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki diplomatik temsilciliklerin karşılıklı artışı ve ortaklık içindeki ilişkilerimizin geliştirilmesine olumlu katkısını memnuniyetle karşılıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı"nın ardından yayımlanan ortak bildiride, "Türkiye ve Afrika ülkelerinde, meşru şekilde kurulmuş makamları devirmeye yönelik herhangi bir silahlı şiddet ve darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye ve Afrika Birliği'nin İstanbul'da ortaklaşa düzenlediği, Anadolu Ajansının (AA) resmi fotoğraf sağlayıcısı olduğu Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın ardından ortak bildiri yayımlandı.

Afrika Birliği ve Türkiye ile Afrika ülkeleri ve bölgesel ekonomik topluluklar arasında devam eden etkileşimin not alındığı belirtilen bildiride, Türkiye-Afrika Birliği ortaklığının güçlendirilmesinde bölgesel ekonomik toplulukların oynadığı rolün önemine dikkat çekildi.

Bildiride, "Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki diplomatik temsilciliklerin karşılıklı artışı ve ortaklık içindeki ilişkilerimizin geliştirilmesine olumlu katkısını memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İstanbul'da bölgesel organizasyonlar ve 46 Afrika ülkesinden yüksek düzeyde katılımın sağlandığı, 2-3 Kasım 2016'daki ilk Türkiye-Afrika Ekonomik ve İş Forumu'nun düzenlenmesinden duyulan memnuniyetin vurgulandığı bildiride, iki yılda bir Türkiye ve Afrika Birliği ülkelerinde bu tür iş forumu organizasyonlarının düzenlenmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Bildiride, "Başkenti Doğu Kudüs olan ve Haziran 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasını sağlamak amacıyla uluslararası hukuk ilkeleri ve ilgili bütün Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, Arap-İsrail çatışmasının barışçıl çözümü için verdiğimiz desteği tekrar teyit ettik." ifadesi kullanıldı.

Afrika Birliği-Türkiye ortaklığına görünürlük sağlamak amacıyla Türkiye'de her yıl 25 Mayıs Afrika Günü kutlamalarına verilen önemin takdir edildiği bildiride, bu uygulamanın, her iki tarafın nüfusu içinde farkındalığı geliştirme, koruma ve artırmak için bir araç olduğuna işaret edildi.

Bildiride, Türkiye'den Afrika'ya yapılan kalkınma yardımlarının istikrarlı artışının önemi vurgulanarak, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), teslim edilebilir projelerde Afrika Birliği ile daha fazla etkileşimde bulunması konusunda teşvik edildiği kaydedildi.

Afrika Birliği-Türkiye ortaklığının, düzenli istişareler vasıtasıyla ortak izleme ve değerlendirme mekanizmalarının tesis edilmesi ve geliştirmesi noktasında tarafların bağlılığına dikkat çekilen bildiride, "Önemli ortaklık durumunu gözden geçirdik. İkinci Afrika Birliği-Türkiye Ortaklığı Zirvesi'nin Afrika Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine olumlu katkılarının altını çizdik ve üçüncü zirvenin başarıyla gerçekleştirilmesi için çabaların hızlandırılması noktasında her iki tarafa çağrıda bulunduk." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ve Afrika ülkelerinde, meşru şekilde kurulmuş makamları devirmeye yönelik herhangi bir silahlı şiddet ve darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Anayasa makamlarını zayıflatma veya devirmeye yönelik herhangi bir yasa dışı girişimle mücadelede ve demokrasi, adalet ve güvenliği teşvik etmede, Afrika ülkeleri hükümetleri ve halklarının yanı sıra Türk hükümeti ve halkıyla tam dayanışmamızı beyan ettik."

Bildiride, konferans süresince sergilenen sıcak konukseverlik ve delegasyona sağlanan kusursuz çalışma koşulları sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hükümeti ve halkına teşekkür edildi.

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