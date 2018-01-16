HABER

Türkiye Afrin operasyonu öncesi YPG'ye ait 149 hedefi vuracak

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 06:06 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Türkiye, YPG’yi Afrin’de İHA ve fiziki istihbaratla 13 Ekim’den beri izliyor. 5 km geri çekilen YPG, hendek kazıyor. Operasyon öncesi Türkiye’nin 149 hedefi havadan ve topçu desteğiyle vuracağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin kontrolündeki Afrin’e yönelik operasyon sinyalinin ardından gözler Afrin’in dört yanındaki askeri hareketliliğe döndü. 13 Ekim’den bu yana örgütün Afrin ve kırsal bölgelerindeki hareketliliğini İHA ve fiziki istihbaratla adım adım izleyen güvenlik birimlerinin operasyon öncesi sabit ve aynı hat üzerindeki 149 noktayı vurması bekleniyor.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; Ankara ile Moskova hattında 15 Aralık tarihinden bu yana gerçekleştirilen 7 görüşmede, Afrin operasyonu konusunda önemli mesafe kat edildiği, ancak Rus yetkililerin YPG sonrası için Afrin’in nasıl şekilleneceğine dair Ankara’dan bazı planlamalar beklediği iddia edildi. Diplomatik kaynaklar, Rusya’nın, Afrin’deki terör unsurlarına yönelik operasyon sonrasına ilişkin bölgenin İdlib veya Fırat Kalkanı prosedürüne dahil edilmesine sıcak bakmadığı, onun yerine kentte yerel bir yönetim veya bölgenin rejime terk edilmesini istediği belirtiliyor. Türkiye’nin ise Afrin’in, Rusya ile birlikte üzerinde uzlaşı sağlanan bir yönetim modeli ile yönetilmesinden yana olduğu ileri sürülüyor.

AFRİN 45 GÜNDÜR DİKKATLE İZLENİYOR

Türkiye’nin 2017 yılı içinde 3 kez Afrin’e operasyon gerçekleştirmeyi planlarken teknik hazırlıkların tamamlanmasına rağmen diplomatik kanallardan beklenen olumlu sonuçlar alınamadığı için operasyonu askıya aldığı belirtildi. Bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ise fiziki istihbarat ve havadan sağladığı görüntülü istihbarat bilgilerini örtüştürmek üzere özel operasyon merkezi ile bölgedeki gelişmeleri son 45 günden bu yana dikkatle izlendiği öğrenildi.

EKİMDEN BU YANA HAZIRLIK YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye yönelik Afrin ve Münbiç’te operasyon gerçekleştirileceğine dair yaptığı açıklamaların ardındansa şimdi tüm dünyanın gözleri bölgede. 13 Ekim’den bu yana hazırlıklarını sürdüren TSK, Türkiye’nin farklı askeri birliklerinden en özel kuvvetlerini bölgeye kaydırdı. Afrin’in halihazırda doğu-batı ve kuzey hattından tamamen kuşatıldığı ifade edilirken, olası operasyon sürecinde terör örgütü YPG’nin 3 tarafının kuşatıldığı için teröristlerin rejim kontrolündeki güneydoğu istikametinden kaçabileceğine dikkat çekiliyor.

BİRİNCİ AŞAMA HAVADAN

Rusya ile yapılan diplomatik görüşmelerde sona yaklaşıldığı kaydedilirken, diplomatik ve askeri kaynaklar bölgenin fiziki koşullarını, PKK ve YPG’nin bölgedeki sabit ve hareketli unsurlarını dikkate alarak operasyonun ilk aşamada havadan gerçekleşecebileceğini belirtiyor. Hava operasyonlarının 6 günle sınırlı kalmasının beklendiği öğrenilirken, ekim ayından bu yana havadan ve yerel unsurlar aracılığı ile elde edilen fiziki istihbarata göre sabit ve hareketli 71’i Türkiye, İdlib ve Fırat Kalkanı sınır bölgesi yanı başında olmak üzere toplam 149 hedefin havadan ve sınır hattındaki topçu birlikleri desteği ile vurulacağı ifade ediliyor. Ancak askeri kaynaklar, bu tip operasyonlarda kara unsurlarının sahaya girmesi ile süpürme harekâtının yapılabileceğine dikkat çekiyor.

İKİNCİ AŞAMA KARADAN

İkinci aşamada ise fiziki koşulların uygun olması nedeniyle Fırat Kalkanı bölgesinden ve İdlib hattından operasyonun yoğunlaşacağı ve çatışmaların yoğunluğuna göre Türkiye sınır hattından topçu ateşi ile hedeflerin vurulacağı kaydedildi. Askeri kaynaklar, doğu ve batı hattından yapılacak sıkıştırma harekâtı sonrası Türkiye sınır hattından da operasyona destek gidebileceğini belirtiyorlar.

ÇUKURLAR KAZILDI

Afrin’den gelen bilgilerine göre ise terör örgütü PKK/YPG’nin, Afrin kent merkezi içinde ve kentin dış kuşağını oluşturan 9 bölgede Doğu ve Güneydoğu illerinde olduğu gibi çukurlar kazdığını ve örgütün çatışmaların şiddetine göre Afrin’deki çatışmaları çukur savaşına dönüştürmeyi planladığı kaydedildi. Diğer taraftan askeri yetkililerin de örgütün bu hamlesine karşı Doğu ve Güneydoğu illerinde meskun mahal çatışmalarına katılan tecrübeli birlikleri sahada kullanabileceği öğrenildi.

Önceki gün TSK’nın Afrin kırsalındaki YPG mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği obüs atışları sonrasında örgüt mensuplarının özellikle fiziki koşulların zorlu olduğu Karababa, Raco, Fırfır, Sorik, Adamo, Hırabısülük ve Biloko bölgelerinden 5 km geri çekildiği öğrenildi.

‘HAWK’LAR AFRİN’E KİLİTLENDİ

Suriye’nin Afrin İlçesi’ne komşu olan Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’ndeki 12. Hawk Batarya Komutanlığı’nda bulunan ve 40 kilometre menzili olan çok sayıda Hawk füze bataryasının namluları Afrin İlçesi’ne kilitlendi. İHA'nın haberine göre Hawk füzelerinin Afrin’in Qude, Ma’mal Üshangi ve Sate bölgelerine yönlendiği gözlendi.

SINIRDA SEVKIYAT

Afrin operasyonu öncesi Hatay’daki sınır birliklerine askeri sevkıyat devam ediyor. Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı’ndan yola çıkan 10 TIR’a yüklenmiş tank ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçlar Narlıca Hudut Taburu’na gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait topçu birlikleri cumartesi günü Suriye sınırındaki Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden, PKK/ PDY kontrolündeki Afrin’in Basufan, Memelan, Cindere, Meskenli ve Raco bölgelerine 40 atış yaptı. Dün de hudut karakolu yakınlarından 5-6 kez ağır makineli silahlarla atış sesleri duyuldu.

Sıfır noktasında hareketlilik! Füzeler Afrin'e kilitlendi
PYD/PKK Afrin'den sivillere saldırdı
PYD/PKK Afrin'den sivillere saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon TSK Suriye YPG Afrin

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

İlginizi Çekebilir

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek Özçelik hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakırköy'de polisten kaçan şüpheli vurularak yakalandı

Bakırköy'de polisten kaçan şüpheli vurularak yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Tepki çeken görüntü: Müzenin teşhir alanında leğen ve çöp kovası

Tepki çeken görüntü: Müzenin teşhir alanında leğen ve çöp kovası

Dilek Özçelik'in babasından sitem

Dilek Özçelik'in babasından sitem

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.