Türkiye Antarktika’da bilim üssü kuracak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Türkiye’nin Antarktika’da bilim üssü kurmak için çalışma sürdürdüğünü dile getirdi.

AK Parti Siyaset Akademisi Programına katılmak için Yalova’ya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda ki programa katıldı. Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Özlü Türkiye’nin Antarktika’da bilim üssü kurma çalışmaları başlattığını söyledi. Bakan Özlü, “Afrin’de Türkiye bir operasyon yürütüyor. Bunda amaç Türkiye’nin güvenliğini sağlamak. Bir taraftan Afrin’de güvenlik operasyonları yürüten Türkiye hiç kimsenin farkında olmadan bir operasyonda Antarktika’da yürütüyor. Antarktika’ya bilim üssü kuruyoruz. Son bir buçuk aydır Antarktika’da 30’a yakın bilim adamı bizim gönderdiğimiz bilim adamları Türkiye’nin burada kuracağı üssün yerini belirleme çalışmaları ve fizibilite çalışması yapıyor. Bunda ki maksadımız Türkiye’yi Antaritka2nın geleceği üzerinde söz sahibi ülkelerden birisi yapmak. Antarktika anlaşması 1959’da imzalandı. 29 danışman ülke var. Bunlar söz sahibi. Türkiye 30. Ülke olarak söz sahibi olacak. Bunun şartlarını tek tek yerine getiriyoruz. Türkiye’de üssümüzü inşa edip Antarktika’ya götürüp bilim üssümüzü kuracağız” dedi.