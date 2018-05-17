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"Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için ciddi fedakarlık sergiliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:01 | Son Güncelleme

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss: - "(Sığınmacılara yönelik açık kapı politikası) Türkiye, bununla sadece kendisi için değil, Macaristan da dahil olmak üzere Avrupa'nın güvenliği için de ciddi fedakarlıkta bulunmaktadır"

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Türkiye'nin çok sayıda tehdide maruz kalmasına rağmen vatanlarını terk etmek zorunda kalan insanlara verdiği destekten dolayı saygı ve takdiri hak ettiğini söyleyerek, "Türkiye, bununla sadece kendisi için değil, Macaristan da dahil olmak üzere Avrupa'nın güvenliği için de ciddi fedakarlıkta bulunmaktadır." dedi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde verilen iftara, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Basat Öztürk ile çok sayıda diplomat, iş adamı ve gazeteci katıldı.

Müzik dinletisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Büyükelçi Kiss, konuklarına davete katıldıkları için Türkçe teşekkür ederek, Müslüman olmayanların bile ramazanın maneviyatını hissettiğini söyledi.

Büyükelçi Kiss, küresel meydan okumaların, savaşların, ekonomik ile sosyal zorlukların terörizmi ve radikal düşünceleri arttırdığına dikkati çekerek, "Macar ve Türk milleti gibi hakkaniyeti seven tüm milletler zıtlıkların kışkırtılmasının, çifte standart ve asılsız damgalama durumlarının üstesinden ortak kuvvet ve dayanışma ile gelebilir ve gelmelidir." diye konuştu.

Türkiye'nin çok sayıda tehdide maruz kalmasına rağmen vatanlarından ve evlerinden ayrılmak zorunda kalan insanlara verdiği destekten dolayı saygı ve takdiri hak ettiğini söyleyen Kiss, "Türkiye, bununla sadece kendisi için değil, Macaristan da dahil olmak üzere Avrupa'nın güvenliği için de ciddi fedakarlıkta bulunmaktadır. Bunun için teşekkür borçluyuz ve yaşamlarını da feda eden Türk insanlarının önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.

Kiss, terörün her türlüsünü kınadıklarını söyleyerek, "Terörizm hepimizi aynı şekilde tehdit etmektedir. Bunun milletlerimiz, kültürlerimiz, dinlerimiz arasına nifak sokmasına ve özellikle aramızdaki diyaloğa, dostluğa gölge düşürmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Türk ve Macar halklarının tarihte çok defa temas kurduğuna dikkati çeken Kiss, Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar'daki türbesinin ortaya çıkarılması ve Gül Baba Türbesinin restore edilmesinin önemini de vurguladı.

Kiss, Macaristan'ın Vişegard Grubu dönem başkanlığını üstlendiğini, Vişegard Dörtlüsü'nün Türkiye ile sıkı iş birliği oluşturması için çaba gösterdiğini de sözlerine ekledi.

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Macaristan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss Ramazan

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