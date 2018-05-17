"Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için ciddi fedakarlık sergiliyor"

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Türkiye'nin çok sayıda tehdide maruz kalmasına rağmen vatanlarını terk etmek zorunda kalan insanlara verdiği destekten dolayı saygı ve takdiri hak ettiğini söyleyerek, "Türkiye, bununla sadece kendisi için değil, Macaristan da dahil olmak üzere Avrupa'nın güvenliği için de ciddi fedakarlıkta bulunmaktadır." dedi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde verilen iftara, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Basat Öztürk ile çok sayıda diplomat, iş adamı ve gazeteci katıldı.

Müzik dinletisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Büyükelçi Kiss, konuklarına davete katıldıkları için Türkçe teşekkür ederek, Müslüman olmayanların bile ramazanın maneviyatını hissettiğini söyledi.

Büyükelçi Kiss, küresel meydan okumaların, savaşların, ekonomik ile sosyal zorlukların terörizmi ve radikal düşünceleri arttırdığına dikkati çekerek, "Macar ve Türk milleti gibi hakkaniyeti seven tüm milletler zıtlıkların kışkırtılmasının, çifte standart ve asılsız damgalama durumlarının üstesinden ortak kuvvet ve dayanışma ile gelebilir ve gelmelidir." diye konuştu.