Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesi

"Afrin'de savaşan askerleri destekliyoruz ve arkasındayız. Türkiye'ye 40 şehit çocuğu geldi. 15 Mart'tan beri Türkiye'deyiz. Bugün de Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini geziyoruz. Türkiye'nin şanlı geçmişi hakkında çocukları bilgilendiriyoruz. Zaten biz biriz, kardeşiz. Çocuklarımız çok mutlu. Onlar bize şehitlerimizin emaneti. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Yaz aylarında projenin benzerini Azerbaycan'da da yapmayı planlıyoruz. Şehit evlatlarımız adına Türkiye Cumhuriyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Ahmedova, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını, bu etkinlik ile iki ülke arasındaki köprüleri daha da sağlamlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Projeyi organize eden şirketin yetkilisi Mehmet Koray Akgül de etkinliğin Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Akgül, gezi programında Ankara, Eskişehir, Bursa, Çanakkale ve İzmir'in yer aldığını hatırlatarak, "Projeyi Türkiye ve Azerbaycan şehit çocuklarının kucaklaşması, onların dostluğunun pekişmesi ve Afrin'deki Mehmetçik'e destek olmak için gerçekleştiriyoruz. Programımız güzel şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Şehit çocuklarından Sanen Bayramov, Türkiye'ye gelmeyi hep hayal ettiğini dile getirerek, "Benim bu arzumu yerine getirenlerden Allah razı olsun. Türkiye'yi çok beğendim. Yemekleri çok güzel. Biz bir millet iki devletiz." dedi.

Çocuklardan Zeynep Bayramlı da Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.