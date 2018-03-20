HABER

Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:37 | Son Güncelleme

Azerbeycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği ve Başbakanlık Tanıtma Fonu iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında 40 şehit çocuğu Bursa'yı ziyaret etti

Azerbeycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği ve Başbakanlık Tanıtma Fonu iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesi" kapsamında Azerbaycan'dan gelen 40 şehit çocuğu Bursa'yı gezdi.

Program kapsamında gün içerisinde Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini tanıma fırsatı bulan çocuklar, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık Mahallesi'ni de gezdi.

Azerbeycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği Başkanı Cevahir Ahmedova, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesi" kapsamında 15 Mart'ta Türkiye'ye geldiklerini anımsattı.

Ahmedova, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını, bu etkinlik ile iki ülke arasındaki köprüleri daha da sağlamlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'na da destek verdiklerini vurgulayan Ahmedova, şunları söyledi:

"Afrin'de savaşan askerleri destekliyoruz ve arkasındayız. Türkiye'ye 40 şehit çocuğu geldi. 15 Mart'tan beri Türkiye'deyiz. Bugün de Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini geziyoruz. Türkiye'nin şanlı geçmişi hakkında çocukları bilgilendiriyoruz. Zaten biz biriz, kardeşiz. Çocuklarımız çok mutlu. Onlar bize şehitlerimizin emaneti. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Yaz aylarında projenin benzerini Azerbaycan'da da yapmayı planlıyoruz. Şehit evlatlarımız adına Türkiye Cumhuriyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Projeyi organize eden şirketin yetkilisi Mehmet Koray Akgül de etkinliğin Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Akgül, gezi programında Ankara, Eskişehir, Bursa, Çanakkale ve İzmir'in yer aldığını hatırlatarak, "Projeyi Türkiye ve Azerbaycan şehit çocuklarının kucaklaşması, onların dostluğunun pekişmesi ve Afrin'deki Mehmetçik'e destek olmak için gerçekleştiriyoruz. Programımız güzel şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Şehit çocuklarından Sanen Bayramov, Türkiye'ye gelmeyi hep hayal ettiğini dile getirerek, "Benim bu arzumu yerine getirenlerden Allah razı olsun. Türkiye'yi çok beğendim. Yemekleri çok güzel. Biz bir millet iki devletiz." dedi.

Çocuklardan Zeynep Bayramlı da Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!
Teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!Teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!
Hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!Hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesi

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

İlginizi Çekebilir

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.