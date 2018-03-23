İZMİR (AA) - Azerbeycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği ve Başbakanlık Tanıtma Fonu iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesi" kapsamında Azerbaycan'dan gelen 40 şehit çocuğu İzmir'in Aliağa ilçesini ziyaret etti.

Çanakkale ziyaretinin ardından ilçeye gelen 40 şehit çocuğu Aliağa Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği Aliağa Şubesi üyelerince Aliağa Öğretmenevi'nde misafir edildi.

Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği Başkanı Cevahir Ahmedova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında 15 Mart'ta Türkiye'ye geldiklerini, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Çanakkale'yi tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Bu programla Zeytin Dalı Harekatı'na da destek verdiklerini vurgulayan Ahmedova, şunları kaydetti:

"Afrin'deki Türk askerlerini destekliyoruz ve onların arkasındayız. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 40 şehit çocuğu geldi. 15 Mart'tan bu yana Türkiye'deyiz. Bugün de Çanakkale'nin tarihi ve turistik yerlerini gezdik. Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ettik. Çocuklarımızı Türkiye'nin şanlı geçmişi hakkında bilgilendirdik. Şehitlik ziyaretinde hem biz hem de çocuklar duygu dolu anlar yaşadı. Azerbaycan ve Türkiye olarak biz biriz ve kardeşiz. Çocuklarımız bu organizasyondan çok mutlu. Onlar bize şehitlerimizin emaneti. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Önümüzdeki aylarında projenin bir benzerini Azerbaycan'da da yapmayı planlıyoruz. Türkiye'den gelen şehit çocuklarını Azerbaycan'da ağırlamayı planlıyoruz."