Türkiye, Azerbaycan ve Ukrayna üçlü siyasi istişareleri

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye, Azerbaycan ve Ukrayna dışişleri bakanlıkları arasında ilk üçlü siyasi istişareler toplantısı düzenlendi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım, Ukrayna'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar ve Azerbaycan'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov katıldı.

Çeşitli alanlarda üçlü iş birliği yöntemi geliştirilmesini amaçlayan görüşmede, uluslararası ve bölgesel konular, uluslararası örgütlerle iş birliği, ulaştırma, enerji, ticaret, eğitim, turizm ve terörle mücadele alanlarında iş birliği olanakları ele alındı.

Ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek ifade edilen görüşmede, üçlü siyasi istişare mekanizmasının yeni iş birliği olanakları oluşturacağı, ülkeler arasındaki geleneksel dostluk ve kardeşliği daha da güçlendireceği ifade edildi.

Taraflar, üçlü siyasi istişarelerin düzenli olarak yapılması konusunda mutabakat sağladı.

