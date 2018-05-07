İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, bugünlerde algı operasyonlarının devam ettiğini belirterek, "Bunlar seçime kadar da tırmandırılacak. Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var. Biz bu gayretin nereden geldiğini çok önemsemiyoruz, kaynakları bizi ilgilendirmiyor, sonuçlarına bakıyoruz. Eminim ki vatandaşlarımız, olup biteni görüyor. Sahaya gittiğimizde vatandaşlar bizi telkin ediyorlar, teselli ediyorlar. 'Sayın Başbakanım siz aldırmayın bunların dediğine, biz hükümetin ne yaptığını biliyoruz.' Vatandaşın şuuru açık, vatandaşın basireti yüksek." dedi. Başbakan Yıldırım, Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye Bankalar Birliği 61. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na katıldı. Kentsel dönüşümde maliklerin yüzde 51'inin rızası alınarak işlemlerin başlamasına olanak sağlayan düzenlemeyi hatırlatan Yıldırım, "Eğer işinize yarayacaksa size de böyle bir düzenleme yapabiliriz. Madem birlikte hareket edeceksek, bu fedakarlığı gönüllü bazda yapmak esastır. Zorlamayla yapılan işten hayır gelmez. Ama memleket menfaati gerektiriyorsa hoşa gitmeyen kararlar da alınması gerekirse bundan da çekinmeyiz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, bugünlerde algı operasyonlarının devam ettiğini, bunların seçime kadar da tırmandırılacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var. Biz bu gayretin nereden geldiğini çok önemsemiyoruz, kaynakları bizi ilgilendirmiyor, sonuçlarına bakıyoruz. Eminim ki vatandaşlarımız, olup biteni görüyor. Sahaya gittiğimizde vatandaşlar bizi telkin ediyorlar, teselli ediyorlar. 'Sayın Başbakanım siz aldırmayın bunların dediğine, biz hükümetin ne yaptığını biliyoruz.' Vatandaşın şuuru açık, vatandaşın basireti yüksek. Tüm olan bitenlerin, nereden kaynaklandığını, ne yapılmaya çalışıldığını herkes biliyor. Amaç istikrarı ve güveni zedelemek. Ama bu mümkün olmayacak, bunu açık söylüyorum çünkü 15 yıldır milletimiz istikrardan, güvenden çok şey kazandı. Hiç kimse kazanımlarını tehlikeye atmak istemiyor. Bunu sahada görüyoruz. Bu konuda sizlerin de algıya göre değil, Türkiye'nin gerçeklerine göre hareket etmenizi özellikle bankacılardan bekliyoruz."

- "Çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" Şimdi herkesin ev ödevi olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: "Bizim ödevimiz nedir? Cari açığı, bütçe açığını planladığımız düzeyde tutmak. Bütçe açığı konusunda herhangi bir sapma yok, hatta iyileşme de olabilir. Geçen seneki oranların üzerine çıkmasını düşünmüyoruz. Bu ne demektir? Demek ki geçim başka, seçim başka. Seçim olacak ama geçim devam edecek. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Bundan herhangi bir değişiklik söz konusu değil. 'İşte emeklilere 22 milyar verdiniz, yaşlılara verdiniz.' gayet tabii vereceğiz. İmkanımız olunca daha çok vereceğiz ama bunların hepsinin hesabı kitabı belli." Yıldırım, 13 milyon hane sahibiyle el sıkıştıklarını, 50 yıllık sorunu çözdüklerini dile getirerek, aynı şekilde bütün büyük, küçük işletmelerle, kurumlarla yine bir barış süreci başlattıklarını, onlara borçlarını 36 aya kadar yeniden yapılandırma fırsatı verdiklerini söyledi.

Öğrencilere bir kereliğine tekrar öğrencilik hayatına dönme fırsatı verdiklerini anımsatan Yıldırım, diğer gelişmeleri ise şöyle aktardı: "En son konutla ilgili KDV'yi düşürdük. Benzer şekilde tapu harcında da bir düşürme yaptık. Bu özellikle belirli bir metrekarenin üzerinde zaten 150 metrekare altında böyle bir vergi yok, üzerindeki bütün konutlarda bir stok var büyük şehirlerde. Bunlarla ilgili de Ziraat Bankası ve diğer bankalar bir kampanya başlatacaklar inşallah. Onun tarihini, detayını vermeyeyim, bugünlerde ona yönelik de bir kampanya yapacaklar ve böylece piyasa hareketlenmiş olacak. Buradaki stoklar azaltılacak, oradan gelen parayla tekrar ekonominin çarkları konuk sektöründe dönmeye başlayacak." Başbakan Binali Yıldırım, Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının bu yıl da devam ettiğini, özellikle bu seneki KGF uygulamalarında alanları da çeşitlendirdiklerini kaydetti. Makine imalatlarına, yeni iş yeri açmak isteyenlere, işini büyütmek isteyenlere önemli ölçüde imkan sağladıklarını, küçük ve orta ölçekli işletmelere hem işletme ihtiyacı hem de ilave yatırım ihtiyacının yanı sıra turizme, ihracata önemli kaynaklar ayırdıklarını ifade eden Yıldırım, "Bunlar da bu sene sizlerin marifetiyle devam edecek. Tabii Türkiye enerji alanında da çeşitliliği artırıyor. Bu çeşitliliğin artması, yeni projelerin devreye girmesinde bankalarımızın büyük katkısı var. Yani sizin verdiğiniz kredilerle bunlar oldu. Hidro, rüzgar, biyo santrallerinin gelişmesinde sizin yaptığınız finansman çok etkili oldu ve Türkiye enerjide bugün kendi kendine yeterli olmanın ötesinde, başka ülkelere de ihracat yapacak noktaya geldi." şeklinde konuştu. Yıldırım, ancak hala doğal gaz bakımından bağımlılığın yüksek düzeyde olduğunu, onu da azaltacak nükleer yatırımları gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin son 15 yılda mucize denilecek başarılarından birinin de altyapı olduğuna işaret etti. (Sürecek)

Türkiye Bankalar Birliği 61. Olağan Genel Kurulu

- Başbakan Yıldırım: (3) - "Bugünlerde algı operasyonları devam ediyor, bunlar seçime kadar da tırmandırılacak. Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var. Biz bu gayretin nereden geldiğini çok önemsemiyor

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