İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, enflasyonun düşürülmesi konusunda hassasiyetlerinde bir gevşeme olmadığını belirterek, "Bu sene enflasyonla mücadele devam edecek. Hedef yine tek haneye getirmek. Bunun için gerekli tedbirleri aldık." dedi. Yıldırım, Sabancı Center'da Türkiye Bankalar Birliği'nin 61. Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Türkiye'nin G20 içerisinde 17. büyük ekonomi olduğunu ama alt yapıda son 15 yılda 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya geldiğini söyledi. Türkiye'nin dünyanın alt yapısı gelişmiş 9'uncu ülke olduğunu, altyapıyı bu hale getirmenin kolay olmadığını ifade eden Yıldırım, son 10 yılda ise dünyadaki 10 mega projenin 6'sının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini anlattı. Yıldırım, yap işlet devret modelinde Tükkiye'nin liste başına yaklaştığını dile getirerek, bundan sonra da büyük projelerin bu modelle yapılmaya devam edileceğini, sırada Kanal İstanbul, üç katlı boğaz geçişi, hızlı tren ve şehir hastaneleri projeleri olduğunu kaydetti. Türkiye'nin sağlık sektöründe dünyada göz kamaştıran bir başarıya sahip olduğuna işaret eden Yıldırım, sağlık sisteminin gelecek 30 yılına ilişkin yapılan bir ankette, gelişmiş ülkelerde "gelecek sağlık sisteminden endişe ediyorum" diyenlerin yüzde 20 ile 60 oranında olduğunu, Türkiye'de ise sağlık sisteminin geleceğiyle ilgili endişelenenlerin oranının ise yüzde 3 olduğunu aktardı.

Yıldırım, Türkiye'nin sağlıkta değişim ve dönüşümde büyük yol aldığını vurgulayarak, bunu koruyacaklarını ve sürdüreceklerini anlattı. Dün açılan Kayseri Şehir Hastanesi'nin 2 milyar 100 milyon liralık bir yatırım olduğunu, 5 bin kişinin çalıştığını anlatan Yıldırım, hastanede yeni teknolojiye uyan bir sistem kullanıldığını, bunu görünce 1970'li yıllarda Okmeydanı'ndaki SSK Hastanesinde geceden sabaha kadar ayakta sıra beklediği günlerin aklına geldiğini söyledi. O dönemde doktora gidince ailedeki herkesin hastalığını söyleyerek ilaç almak için reçete yazdırdığını anlatan Yıldırım, ilaçların tamamını bulmak için de eczaneleri dolaşmak zorunda kaldığını belirtti. Bunları yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, "Yavrularımıza yaşatmadık, gençlerimize yaşatmadık, yaşatmayacağız. Geleceği inşa etmek sorunları torunlara bırakmamak için 15 yıldır çalışıyoruz. Çok şey yaptık." diye konuştu. Yıldırım, yapamadıklarının da bulunduğunu belirterek, milletin refahı, mutluluğu, aydınlık yarınlarının öncelikleri olduğunu kaydetti.

- "Büyük saldırılara maruz kaldık" Çok büyük saldırılara da maruz kaldıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: "İşte anlattı... Kocaman bir grafik yapmış, 2003'ten bu tarafa doğru kutu kutu bir sürü numara. Hep kumpas, desise, tezgah, vesayet. Kimi zaman yargı vesayeti gelmiş, kimi zaman silahlı darbe gelmiş, kimi zaman başka meselelerle karşı karşıya kalmışız ama hiçbir zaman milletin emanetini yere düşürmedik. Seçim gelip geçicidir. Seçim, şurada 50 günden az bir zaman kaldı. Seçim kararını alınca da zaten piyasalar gerekli olumlu tepkiyi verdi. Vatandaşımızın ileriye yönelik öngörülerini, hedeflerini daha da geciktirmemek için bu kararı aldık. Aslında bu seçim kararı bütün siyasi partilerin istediği bir karardı. Neden? Çünkü 16 Nisan referandumu olmuş, parlamenter sistem değişmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edilmiş. Bunun uygulamasının daha fazla geciktirilmemesi vatandaşımız için, ülkenin gelecek kararları için önemliydi. Biz de iş aleminin, hem kamuoyunun hem de siyasi rakiplerimizin beklentisini gördük ve bu kararı vardık. Ondan sonra bazıları 'Niye bu kadar erken karar aldınız, biz daha hazır değildik' demeye başladılar. Zaten 15 yıldır hazır olmadıysanız son bir ayda nasıl hazırlanacaksınız? Vatandaş buna nasıl itibar edecek? İktidar olmak istiyorsanız her zaman hazır olmanız lazım."

Yıldırım, 24 Haziran'daki seçimlerde ülkenin gelecek 5 yılının kararının verileceğini, hükümetin sandıkta kurulacağını, seçimlerle vatandaşın kendi oyuyla, kendi kararıyla ülkeyi yönetecek ekibi, ayrıca yasamaya da karar vererek Meclis'i de seçeceğini belirtti. Yasama ve yürütmenin kararını da vatandaşın vereceğini dile getiren Yıldırım, "Bu tecrübe niye gerekli? Gördünüz son 15 yılda kaç sefer demokrasiye, milli iradeye karşı müdahale girişimleri oldu. Artık bunlara gerek kalmasın, vatandaş iradesiyle ülke yönetimi için kime yetki vereceğine karar versin dedik ve bu sistemi getirdik. Son Başbakan olarak giderken parlamenter sistemi de götürüyoruz, başkanlık sistemini getiriyoruz. Bu da son başbakanın son marifetlerinden biri olabilir. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Biz önayak olduk MHP'yle beraber. 1950'den beri Türkiye'nin gündeminde olan bir iş. Biz sadece Türkiye'nin gündeminde olan bu konuyu da gündemden kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, hükümetimizin çabasıyla ve MHP ile birlikte sistem değişikliğini önce parlamentoya getirdik, daha sonra da milletimizin onayına sunduk." diye konuştu.

- "Finansal piyasalarla ilgili gerekli tedbirler alındı" Başbakan Yıldırım, enflasyonun düşürülmesi konusunda hassasiyetlerinde bir gevşeme olmadığını vurgulayarak, "Bu sene enflasyonla mücadele devam edecek. Hedef yine tek haneye getirmek. Bunun için gerekli tedbirleri aldık." dedi. Emeklilere, yaşlılara verilen imkanlar dolayısıyla mali disiplinden de bir kopmanın söz konusu olmadığını belirten Yıldırım, tedbirlerini aldıklarını söyledi. Finansal piyasalarla ilgili de bankaların, özellikle de Merkez Bankası'nın gerek kur dalgalanmaları, bankalarının ve piyasanın kredi ihtiyaçlarını dikkate alarak dinamik bir yönetişim süreciyle gerekli tedbirleri aldığını, almaya devam edeceğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: "Olumsuzluklarımız ne? Dünyada petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Dolayısıyla petrol üreticisi olmayan ülkeler bundan olumsuz etkileniyor. Türkiye de bunlardan biri. Bununla ilgili de bazı tedbirlerimizi aldık. Burada da bir sıkıntımız yok. Sizden isteğimiz de kredi maliyetlerini, bizim tarafımızdan ilave maliyetleri mümkün mertebe küçültmek. Ama sizden beklediğimiz de birlikte hareket ederek maliyetleri aşağıya çekmek, faizleri de aşağıya çekmek ve böylece yüksek faizden olan memnuniyetinizi de sona erdirmek. Daha düşük faizde daha makul karlar edeceksiniz. Karlarınızda gözümüz yok ama üretilmezse bir ülkede, teker dönmezse, çarklar dönmezse o ettiğiniz az karlardan da mahrum olabilirsiniz. Yaşatmayı esas almanız lazım."