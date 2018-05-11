Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu:

DENİZLİ (AA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "O hakim ve savcı cübbeli teröristlerle Silivri'de büyük mücadeleler verdik. Emir komuta altında nasıl karar verildiğini orada gördük biz. Şimdi çok şükür böyle bir yapı bugünkü yargının içinde yok. Daha doğrusu büyük ölçüde temizlendi." dedi.
Feyzioğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde yaptığı konuşmada, sandığın güvenliğinden mevzuat gereği siyasi partilerin sorumlu olduğunu ifade etti.
Türkiye'yi yönetme iddiasında olan her siyasi partinin her sandığa temsilci koyması gerektiğini dile getiren Feyzioğlu, "Bizler seçim güvenliği konusunda destek olmaya hazırız. Bir yasa çıkarılırsa, Barolar Birliği olarak bizler sandıklara avukat görevlendirebiliriz." dedi.
FETÖ ile Silivri'de çok mücadele verdiklerini belirten Feyzioğlu, şöyle konuştu:
"O hakim ve savcı cübbeli teröristlerle Silivri'de büyük mücadeleler verdik. Biz o yıllardan beri mücadele içindeyiz. Emir komuta altında nasıl karar verildiğini orada gördük biz. Şimdi çok şükür böyle bir yapı bugünkü yargının içinde yok. Daha doğrusu büyük ölçüde temizlendi. Bu bizim için önemlidir. Bugün yargıdan büyük ölçüde temizlendiğini düşünüyoruz."
Gazetecilerin, "Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın adaylık çalışmasını cezaevinden yürütmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Fevzioğlu, "Selahattin Demirtaş adli kontrol şartı tedbiriyle kendisi salınıp cumhurbaşkanlığı propagandası sürecini yaşayabilir. Bunda bir engel yok." ifadesini kullandı.
Türkiye'de diktatörlüğün olmadığını vurgulayan Fevzioğlu, "Türkiye'de seçime gidiyoruz. Türkiye'de seçim olacak. Diktatörlükte seçim olmaz. Demokrasinin standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Ülkemize haksızlık etmeyelim, haksızlık edilmesine de müsaade etmeyelim." diye konuştu.
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