Türkiye Batı'ya resti çekti: Zorunda değiliz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD öncülüğündeki koalisyonun İran'a karşı aldığı ve Türkiye dahil bölge ülkelerini de uymaya zorladığı yaptırımlara sert çıktı.
Çavuşoğlu, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" dedi.
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