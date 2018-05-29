Türkiye Belçika'daki saldırıyı kınadı

Türkiye, Belçika'nın Liege kentinde yapılan ve iki polis ile bir sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakalığından yapılan açıklamada, "Belçika’nın Liege şehrinde meydana gelen ve iki polis memuru ile bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Belçika halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Belçika’nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde yer alan ve Almanya sınırı yakınlarındaki bir sanayi merkezi olan Liege kentinde sabah saatlerinde şehir merkezindeki bir saldırgan, yoldan geçen iki polis memuruna ateş açmış, bu sırada iki polis ve bir vatandaş hayatını kaybetmişti.
Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!
AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?
MOSSAD Twitter'dan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum