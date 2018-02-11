"Türkiye, Benim de Vatanım" belgeselinin galası yapıldı

Yönetmenliğini Azerbaycanlı Elçin Musaoğlu’nun yaptığı 15 Temmuz darbe girişimini anlatan ‘Türkiye benim de vatanım’ belgeselinin galası Malatya’da yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında yapımı gerçekleştirilen belgeselin galası Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde bulunan Avşar Sinemalarında yapıldı. Belgeselin galasına Türkiye - Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yönetmen İsmail Güneş, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Girişim Gurubu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, 15 Temmuz Darbe Girişimi gazilerinden Malik Shabanov ile Azerbaycan ve Türkiye’den de çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycanlı ünlü yönetmen Elçin Musaoğlu imzası taşıyan ve 15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşanan olayların kardeş ülke Azerbaycan gözüyle beyaz perdeye aktarıldığı “Türkiye Benim de Vatanım” isimli belgeselde Azerbaycanlı sanatçı, işadamı ve bazı vatandaşların o geceye dair izlenimleri yer alıyor. Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlıların 15 Temmuz’da yaşadıkları çarpıcı olayları da tanıkların gözünden aktaran belgeselin çekimleri Bakü, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Malatya’da gerçekleştirildi. Galanın açılış konuşmasını Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer yaptı. Köçer bu yıl yapımı üstlenilen belgeselde, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin Türkiye dışından nasıl gözüktüğü sorusuna Azerbaycan örneği üzerinden cevap aradıklarını söyledi.

Köçer’den sonra söz alan belgesel yönetmeni Elçin Musaoğlu ise 15 Temmuz’a benzer bir olayın Azerilerin 1990 yılında yaşadığını ifade ederek, “Rus orduları, tanklar Bakü’nün sokaklarını işgal etti. O gece biz 170’den fazla şehit verdik. Yani çok benzer bir hadise. 15 Temmuz’da da ben o geceyi hatırladım, aynı hisleri yaşadım. Türkiye bizden uzak olsa da vatanımızdır. Türkiye’nin o günkü acısını yüreğimizde hissettik." dedi.

Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı ve Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye ve Azerbaycan’ın çok derin bağlarla birbirine bağlı iki ülke olduklarını belirterek, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni konu alan “Türkiye Benim de Vatanım” isimli belgeselinin yapımını üstlenmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Çakır, belgeseli izledikten sonra yaptığı konuşmada, "Azerbaycan’da o kardeşlerimizin ilk geceden itibaren canları pahasına sokağa çıkmaları büyük bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla bizler bir ve beraberiz. Allah kardeşlikler arasında nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermesin." dedi. Çakır, 15 Temmuz’un çok büyük bir ihanet girişimi olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu ülkeyi parçalamak ve iç savaş çıkarmak üzere, bu devletin her kademesine sinmiş ve bu ülkenin her bilgisini, belgesini dışarıya sızdıran büyük bir emperyalist yapıyla karşı karşıya kaldık. Bu yapı ülkemize kurulan büyük bir tuzaktır. 15 Temmuz’dan büyük bir ders çıkartırsak, hesabını sorarsak bu hadiseyi bir daha yaşamayız ama bu olayı çabuk unutursak, yeterli ders çıkaramazsak bu tür olaylar tarihte olduğu gibi, tekerrür edecektir. Dolayısıyla her an uyanık olmak, güçlü durmak zorundayız."

Türkiye - Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar da yaptığı konuşmada, ilk defa bir darbe girişiminde halkın bir liderin çağrısıyla sokaklara indiğini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığına ve halkın cesaretine dikkat çekti. Ünüvar, belgeselin iki ülke arasındaki güçlü bağları pekiştireceğini ifade ederek emeği geçenleri kutladı.

“Türkiye Benim de Vatanım” belgeseli 11 ve 12 Şubat tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı Sanat Merkezinde izleyiciyle buluşacak.