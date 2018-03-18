"Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" Resmi Gazete'de

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" hazırlandı.

"Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin, deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcutların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kurallar ve minimum koşullar belirlendi.

İnşaat sektöründe çalışanların, tasarımlarını yaparken her türlü değer, grafik ve kullanacakları katsayılara AFAD Başkanlığının internet sayfasından ulaşılacak.

Yeni yönetmelikle, daha önce yayımlanan "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" de yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.