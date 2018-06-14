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Türkiye, BM'nin Filistin kararını memnuniyetle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 01:25 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri, Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur" - "Filistinli sivillere yönelik katliamın faillerinin hesap vermelerinin sağlanması için BM Genel Sekreteri'nin ivedilikle kararın gereğini yerine getirmesini bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin halkı için koruma talep eden kararın kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı vurgulanarak, "Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri, Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Halkına Korunma Sağlanmasına ilişkin kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bu kararla yaşama hakkı başta olmak üzere en temel haklarına yönelik ağır ihlaller karşısında Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını, haksızlığa karşı sessiz kalınmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesi yer aldı.

Haklı ile haksızın kesin çizgilerle birbirinden ayrıldığı ve uluslararası toplumun vicdanını sızlatan böyle bir konuda bir kısım BM üyesinin kararı desteklemeyerek evrensel adaletin gereğini yerine getirmekten imtina etmesinin son derece düşündürücü olduğu vurgulanan açıklamada, "Barışçı protesto gösterisinde bulunan Filistinli sivillere yönelik katliamın faillerinin hesap vermelerinin sağlanması ve ileride benzer olayların tekerrürünün önlenmesi amacıyla caydırıcılık tesis edilmesi için BM Genel Sekreteri'nin ivedilikle kararın gereğini yerine getirmesini ve bu çerçevede uygulanabilir öneriler geliştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin bu konuda gelecek dönemde de atılacak adımların takipçisi olmaya, Filistin halkının yanında durmaya devam edeceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Genel Kurulu Dışişleri Bakanlığı Filistin

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