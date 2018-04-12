HABER

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 20:18 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bosna-Hersek menşeli tarım ürünleri için sıfır gümrük ile tarife kontenjanı açtı. Kararla nişasta bazlı şeker, domuz ve eşek eti ithalatının da önünü açıldı.

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

'Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarife kontenjan miktarı 8000 tona kadar olan büyükbaş hayvanların taze, soğutulmuş veya dondurulmuş eti ile kontenjan miktarı 2000 tona kadar olan koyun ve keçi etlerinin ithalinde gümrük vergisi uygulanmayacak.

EŞEK1

"DOMUZ, AT, EŞEK, KATIR..."

Söz konusu kontenjanı 2000 tona kadar olan sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatının yanı sıra bin tona kadar olan ve ilgili gümrük tarife pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı için gümrük vergisi alınmayacak.

EŞEK

NİŞASTA BAZLI ŞEKERE DE GÜMRÜK YOK

Söz konusu ithal et ve sakatat ürünlerinin yanında tarife kontenjanı miktarı 85.000 tona kadar olan buğday ve mahlut unu, 75.000 tona kadar olan ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları, 20 tona kadar olan kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil diğer şekerler ve ilave aroma veya renk verici madde katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun ya da olmasın) ve karamel ithalatında gümrük vergisi oranı sıfırlandı. Fruktoz ve glikoz, kamuoyunda nişasta bazlı şeker olarak biliniyor.

Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanların et ve sakatatları için açılan tarife kontenjanının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere her takvim yılında yeniden dağıtılması hükme bağlandı.

Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyorBakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Vekillere 'oda' YasağıVekillere 'oda' Yasağı
Dolar ve euro rekor tazelediDolar ve euro rekor tazeledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
at eşek domuz Eti NBS nişiasta bazlı şeker ithal Serbest

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.