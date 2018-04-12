Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

'Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarife kontenjan miktarı 8000 tona kadar olan büyükbaş hayvanların taze, soğutulmuş veya dondurulmuş eti ile kontenjan miktarı 2000 tona kadar olan koyun ve keçi etlerinin ithalinde gümrük vergisi uygulanmayacak.

"DOMUZ, AT, EŞEK, KATIR..."

Söz konusu kontenjanı 2000 tona kadar olan sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatının yanı sıra bin tona kadar olan ve ilgili gümrük tarife pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı için gümrük vergisi alınmayacak.

NİŞASTA BAZLI ŞEKERE DE GÜMRÜK YOK

Söz konusu ithal et ve sakatat ürünlerinin yanında tarife kontenjanı miktarı 85.000 tona kadar olan buğday ve mahlut unu, 75.000 tona kadar olan ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları, 20 tona kadar olan kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil diğer şekerler ve ilave aroma veya renk verici madde katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun ya da olmasın) ve karamel ithalatında gümrük vergisi oranı sıfırlandı. Fruktoz ve glikoz, kamuoyunda nişasta bazlı şeker olarak biliniyor.

Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanların et ve sakatatları için açılan tarife kontenjanının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere her takvim yılında yeniden dağıtılması hükme bağlandı.