Türkiye bu yıl doğal kaynakları 21 gün önce tüketti

İSTANBUL (AA) - Dünyanın sunduğu 1 yıllık doğal kaynakları tükettiği gün olan Küresel Limit Aşım Günü, bu yıl dünyada 1 Ağustos, Türkiye'de ise 11 Temmuz olarak belirlendi. Buna göre, Türkiye bu yıl doğal kaynakları dünya ortalamasından 21 gün önce tüketti.

WWF- Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, dünya üzerindeki yenilenebilir kaynak arzına karşılık, insanların bu kaynaklara yönelik talebinin nasıl seyir izlediğini ortaya koymak için araştırmalar yürüten Küresel Ayak İzi Ağı'nın (Global Footprint Network) verileri, dünyanın içinde bulunduğu durumu ortaya koyuyor.

Küresel Ayak İzi Ağı'na göre, insanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin, dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün olan Dünya Limit Aşım Günü bu yıl 1 Ağustos'ta gerçekleşti. 1969'dan bu yana en erken tarih olan 1 Ağustos'tan itibaren insanlık 2019'un hakkından kaynak kullanmaya ve bir anlamda borçlanmaya başlayacak.

Dünya Limit Aşım Günü’nün 1 Ağustos olması insanlığın "1 değil, 1,7 dünya varmış gibi" tüketerek yaşadığını ortaya koyuyor. Bu tarih 2015'te 13 Ağustos, 2016'da 8 Ağustos, 2017'de ise 2 Ağustos oldu.