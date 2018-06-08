"Türkiye bugün İslam aleminin de umudu halindedir"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin İslam coğrafyasının umudu olduğunu belirterek, "Türkiye bugün, bilimi ve teknolojiyi merkeze koyarak ürettiğimiz projelerle sadece milletimizi gururlandırmakla kalmıyor. Ülkemiz, ekonomisi, sanayisi, sosyal yapısı, huzur ve kardeşliği ile aynı zamanda İslam aleminin de umudu halindedir." dedi.
Bakan Özlü, partisinin Akçakoca Teşkilatınca ilçe meydanında düzenlenen iftar programına katıldı.
Özlü, burada yaptığı konuşmada, rahmetin ve bereketin ayı ramazan ayının, ülkemizin, bölgemizin içinden geçmekte olduğu kritik dönemi daha iyi idrak etmemize vesile olmasını diledi.
Türkiye'nin her yerinde mübarek ayın manevi iklimini hep birlikte tatmaya çalıştıklarını vurgulayan Özlü, "Türkiye bugün, bilimi ve teknolojiyi merkeze koyarak ürettiğimiz projelerle sadece milletimizi gururlandırmakla kalmıyor.
Ülkemiz, ekonomisi, sanayisi, sosyal yapısı, huzur ve kardeşliği ile aynı zamanda İslam aleminin de umudu halindedir." diye konuştu.
Yapılan projelerde üzerlerindeki yükün farkında olarak çalıştıklarını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:
"Bizler, attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her projede bu sorumluğu hissettik, altına girdiğimiz yükün ağırlığı ile hareket ettik. Yüce Allah bugüne kadar bizleri utandırmadı, inşallah bundan sonra da utandırmayacak. Bugüne kadar, sizlerle birlikte hayırla yad edeceğimiz uzun bir yol yürüdük.
Ben, bir yandan Türkiye'nin bakanı olarak ülkemize hizmet ederken, diğer yandan sizlerin bir kardeşi olarak Düzce’miz için seferber oldum.
Sizler, hizmetlerimizin en yakın tanığısınız."
Bugün Akçakoca'da yapımı tamamlanan birçok tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Özlü, "Bugün Akçakoca'da, belediyemizin öncülük ettiği bir dizi tesisin açılışını yaptık.
Kent meydanı ve İstiklal Meydanımızı, yöresel ürün stantlarımızı, taksi duraklarımızı açtık.
Ayrıca 2016 yılının ağustos ayındaki Cerablus Harekatı’nın ilk şehidi, hemşehrimiz şehit Ercan Çelik’in adını verdiğimiz, semt sahamızı açtık.
Akçakoca'ya siyasal bilgiler fakültesini kazandırdık. İlçemizin su sorununu çözdük ve arıtma sistemlerini de faaliyete aldık.
Şimdi Akçakoca'nın turizm değerlerini ortaya çıkarmak ve turizm sezonunu uzatmak için, hızla birçok alanda çalışmalar yapıyoruz.
Akçakoca Yat Limanı ihalesine, inşallah bu yıl içinde çıkacağız.
Ceneviz Kalesinin restorasyonunu tamamlayacağız.
Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni Akçakocamız'a kazandırdık.
Burayı, hızla yatırımcılara açarak ciddi bir istihdam kapasitesi oluşturacağız. 5 bin civarında insanımız bu bölgede çalışacak."
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