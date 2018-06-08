"Türkiye bugün İslam aleminin de umudu halindedir"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin İslam coğrafyasının umudu olduğunu belirterek, "Türkiye bugün, bilimi ve teknolojiyi merkeze koyarak ürettiğimiz projelerle sadece milletimizi gururlandırmakla kalmıyor. Ülkemiz, ekonomisi, sanayisi, sosyal yapısı, huzur ve kardeşliği ile aynı zamanda İslam aleminin de umudu halindedir." dedi.

Bakan Özlü, partisinin Akçakoca Teşkilatınca ilçe meydanında düzenlenen iftar programına katıldı.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, rahmetin ve bereketin ayı ramazan ayının, ülkemizin, bölgemizin içinden geçmekte olduğu kritik dönemi daha iyi idrak etmemize vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin her yerinde mübarek ayın manevi iklimini hep birlikte tatmaya çalıştıklarını vurgulayan Özlü, "Türkiye bugün, bilimi ve teknolojiyi merkeze koyarak ürettiğimiz projelerle sadece milletimizi gururlandırmakla kalmıyor.

Ülkemiz, ekonomisi, sanayisi, sosyal yapısı, huzur ve kardeşliği ile aynı zamanda İslam aleminin de umudu halindedir." diye konuştu.

Yapılan projelerde üzerlerindeki yükün farkında olarak çalıştıklarını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti: