"Bu zaferde Orta Asya’daki, Balkanlar’daki, Kafkaslar’daki, Saraybosna’daki, Afrika’daki, Myanmar’daki, Kudüs’deki, Filistin’deki, Suriye’deki ve bütün dünyadaki gönül coğrafyamız bayram yapacak. Bu bayramı yaşatmak için hepimiz var gücümüzle çalıştık. İnşallah yarın bunun neticelerini alacağız."

Yarın akşam kazanacakları zaferin sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde kutlanacağını belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye’nin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye büyüdükçe üzerinde oynanan oyunlar artıyor. Dolayısıyla vakit Türkiye vakti. Vakit Afyonkarahisar vakti ve bu vakit 24 Haziran vaktidir." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar’ın Türkiye’de büyük bir destan yazacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ey geçmişte CHP’ye gönül veren kardeşlerim, sizin geçmişte Atatürk’ün partisi diye oy verdiğiniz CHP artık Atatürk’ün partisi olmaktan çıktı. Birileri tarafından teslim alındı. İşgal edildi. Ama bizim Afyonkarahisar’daki o kardeşlerimiz vatanına, milletine ve devletine bağlıdır. Artık onların yeri, gönül bağlarının koptuğu yeni CHP olamaz. Yeri tamamen artık AK Parti, oyu dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’dan yana olması lazım. FETÖ talimatıyla İP'i kuran partiye oy vermek isteyenlere de seslenmek istiyorum. İP, sizin partiniz değil. Sizin yeriniz Cumhur İttifakı'dır. Türkiye’nin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye büyüdükçe üzerinde oynanan oyunlar artıyor. Dolayısıyla vakit Türkiye vakti. Vakit Afyonkarahisar vakti ve bu vakit 24 Haziran vaktidir. Özellikle Türkiye’nin geleceği için, gençlerin istikbali için, Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozma vaktidir."

