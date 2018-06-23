AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye’nin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye büyüdükçe üzerinde oynanan oyunlar artıyor. Dolayısıyla vakit Türkiye vakti. Vakit Afyonkarahisar vakti ve bu vakit 24 Haziran vaktidir." dedi.
Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının düzenlediği Sevgi Yürüyüşü'nde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin ardından Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı'nın zaferini kutlayacaklarını söyledi.
Yarın akşam kazanacakları zaferin sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde kutlanacağını belirten Eroğlu, şöyle devam etti:
"Bu zaferde Orta Asya’daki, Balkanlar’daki, Kafkaslar’daki, Saraybosna’daki, Afrika’daki, Myanmar’daki, Kudüs’deki, Filistin’deki, Suriye’deki ve bütün dünyadaki gönül coğrafyamız bayram yapacak. Bu bayramı yaşatmak için hepimiz var gücümüzle çalıştık. İnşallah yarın bunun neticelerini alacağız."
- "CHP artık Atatürk’ün partisi olmaktan çıktı"
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden birisinin yapılacağının altını çizen Bakan Eroğlu, devletin istiklal ve istikbalinin seçiminin olacağını vurguladı.
Eroğlu, Afyonkarahisar’ın Türkiye’de büyük bir destan yazacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ey geçmişte CHP’ye gönül veren kardeşlerim, sizin geçmişte Atatürk’ün partisi diye oy verdiğiniz CHP artık Atatürk’ün partisi olmaktan çıktı. Birileri tarafından teslim alındı. İşgal edildi. Ama bizim Afyonkarahisar’daki o kardeşlerimiz vatanına, milletine ve devletine bağlıdır. Artık onların yeri, gönül bağlarının koptuğu yeni CHP olamaz. Yeri tamamen artık AK Parti, oyu dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’dan yana olması lazım. FETÖ talimatıyla İP'i kuran partiye oy vermek isteyenlere de seslenmek istiyorum. İP, sizin partiniz değil. Sizin yeriniz Cumhur İttifakı'dır. Türkiye’nin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye büyüdükçe üzerinde oynanan oyunlar artıyor. Dolayısıyla vakit Türkiye vakti. Vakit Afyonkarahisar vakti ve bu vakit 24 Haziran vaktidir. Özellikle Türkiye’nin geleceği için, gençlerin istikbali için, Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozma vaktidir."
İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!
YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!
Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!
New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum