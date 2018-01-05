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Türkiye büyük değişime hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 06:30 | Son Güncelleme 8 saat önce

Büyük değişim için düğmeye basıldı ve 5 ayrı komisyon kuruldu. Devletin yapılanmasından seçim sistemine kadar, a’dan z’ye her şey yeniden düzenlenecek.

Türkiye büyük değişime hazırlanıyor

Türkiye, 2019 seçimleri ile birlikte yeni bir döneme girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "obez devlet anlayışından vazgeçmeliyiz" diyerek rotasını çizdiği yeni dönemin altyapısını oluşturacak düzenlemeler için düğmeye basıldı ve 5 ayrı komisyon kuruldu. Devletin yapılanmasından seçim sistemine kadar a'dan z'ye her şey yeniden düzenlenecek. Sabah'ın haberine göre Türkiye'de köklü değişiklikler yapacak komisyonların yapacakları düzenlemeler ise şöyle sıralandı:

YÜRÜTME TEKRAR YAPILANACAK

Yürütme yeniden yapılandırılırken Başbakanlık kal- kacağı için buraya bağlı kuruluşlarla Başbakan'ın görev ve yetkilerinin nasıl dağıtılacağı tek tek belirlenecek. Başbakana bağlı kuruluşların ve yetkilerinin bir bölümünün bakanlıklara, bir bölümünün ise Cumhurbaşkanı yardımcılarına bağlanması bekleniyor. Kritik kurumlar ise direkt cumhurbaşkanına bağlanacak. Bu kapsamda bakanlık sayısı, birleştirilecek ya da ayrılacak bakanlıklar da netleştirilecek. Bazı yeni bakanlıkların kurulması da gündeme gelebilecek.

PERSONEL REJİMİ SİL BAŞTAN

Alışılmış devlet memurluğu sistemi yani 657 Sayılı Yasa köklü şekilde değişecek. Memurlara performans kriteri getirilecek. Üst düzey kamu görevlileri, bakanlarla birlikte gelip, bakanlarla birlikte görev- den ayrılacak. Müsteşarlık makamının, bakan yardımcılığı şeklinde yeniden tanımlanması tartışılacak. Ancak devlet hafızasının korunması açısından müsteşarlığın korunması, genel müdür, daire ve şube başkan yardımcısı makamlarının kaldırılması üzerinde de duruluyor.

İTTİFAK VE DARALTILMIŞ BÖLGE

Siyasi Partiler yasasının yanında cumhurbaşkanlığı, milletvekili, yerel, seçmen kütükleri yasalarında değişiklik yapılacak. Cumhurbaşkanlığı sistemine göre bunlar yeniden düzenlenecek. AK Parti, ittifakların yolunu açacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor ancak yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesine sıcak bakmıyor. AK Parti seçim sisteminde daraltılmış bölgeye geçilmesini de değerlendirecek. Seçilme yaşını 18'e indiren düzenlemelerin de seçim yasasında yapılması gerekiyor. Mart ayına kadar bu düzenlemenin yapılmaması halinde 18 yaşındakilerin yerel yönetimlere aday olmaması gibi bir durum ortaya çıkabilecek.

BİRİNCİ YARDIMCI VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanı'na "birinci atanan yardımcısının" vekâlet etmesine dönük bir çalışma yapılıyor. Bu durumda, Cumhurbaşkanı'nın ölümü ya da istifası halinde seçime kadar olan sürede de vekaleti birinci atanan yardımcı yapacak.

TEK ADAYLIĞI TERCİH EDECEK

Yeni sistemde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri birlikte yapılacak. Seçmen bir sandığa cumhurbaşkanı, diğerine de meclis pusulasını atacak. Bu kapsamda parti genel başkanları ya da bir ismin aynı anda hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olup olamayacağı konuşulmuştu. Anayasa'da buna ilişkin açık bir düzenleme bulunmuyordu. Seçim Yasası'na konulacak bir hüküm ile gerekli düzenleme yapılacak. Bir kişi hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacak. Bunlardan birini tercih edecek.

TBMM İÇTÜZÜĞÜ

Meclis İçtüzüğü de yasama ve yürütme erklerinin ayrılığı gözetilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu hale getirilecek. Cumhurbaşkanı'nın grup ile ilişkileri, bakanların Meclis çalışmalarına katılmaları gibi düzenlemeler de İçtüzük kapsamında ele alınacak.

YEREL YÖNETİMLER SİL BAŞTAN

Yerel yönetim reformu kapsamında, İl Özel İdareleri, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisleri, muhtarlıklar yetki ve görevleri ile yeni sisteme uygun şekilde yapılandırılacak. Yeni dönemde nüfusu 300 binin üzerinde olan illerin "bütün şehir" sayılması düşünülüyor. Bütün şehirler, büyük şehirden biraz daha farklı olacak. İl belediyeleri tüm sınırlar içindeki koordinasyonu ve imar birliğini sağlayacak. Ancak il belediyesi için sadece şehir merkezi oy kullanacak. Her ilçe kendi başkanı için oy verecek. Bağlı köylerin oyları da bağlı oldukları ilçe için sayılacak. Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için önümüzdeki dönemde beldelerin kaldırılması planlanıyor. Büyük beldeler ilçeye dönüştürülürken küçük olanlar köy ya da mahalle kabul edilecek.

PARTİ KAPATMA KALKIYOR

AK Parti reform kapsamına siyasi partilerin kapatılması konusunu da aldı. Anayasa ve yasalarda yapılacak değişiklik ile parti kapatma kaldırılacak. Bunun yerine bireysel sorumluluk getirilecek. Yani bir kişi suç işlemişse ve siyasi yasak gerekiyorsa bu bireysel olarak verilecek. Tüm partiye maliyet çıkartılmayacak.

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değişim Türkiye Komisyon kamu reformu

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Türk halkının çağdaş laik demokratik bir Cumhuriyet istiyen kesimi buna müsaade etmeyecek, Kurtuluş Savaşında padişahları yıkan halkımız yine Meclisine sahip çıkacak, Başkanlık bize uygun değil.
İnşallah, Allah fırsat vermez de seçilmezsin, mevcut düzenimize geri döner, tek adamlık dönemini kapatırız.
zaten fiilen başkanlık (diktatörlük) var şu an ülkede amaçları Cumhuriyeti yıkmak şeriatçıların buna kimsenin ömrü yetmez EYYYY cemaatciler
bu zamana kadar neyi düzelttiki akp hep bozup eskiye döndü tekrar eğitim sağlık tarım ekonomi ortada
bu degisimde hersey tepedeki zat'a yaricak kendi duzenini kurcak ulkeyi oyuncak etcek
Ebemizin bi tarafini gorucez yani ...... bu kadar cahil varken bu ulke bi adamin pesinden gitmek zorundami tovbe hasa peygamber sanki. Kardesim yapmayin bu ulkeyi erdogan ailesine teslim etmeyin gormuyormusunuz yasa yok hukuk yok hak yok. Yaziktir yazik bu ulke bunlar yuzunden batisa gidiyor
Buyuk degisim yani erdogan ailesinin mali turkiye cumhuriyeti yargisiz ve omur boyu torunlarinin torunlarina bir luks memleket . Ayiptir vatandas don acikta kalinca hakkinizi ariyamiycaksiniz . Ecevite kurban olun.... tek mal varligi yuzugum diyen erdoganin yuzunu gorun
Abicim ne uğraşıyosun bu kadar bizide yoruyosun. Kaldır bütün sistemi, kapat meclisi olsun bitsin..
Mühürsüz olduğu halde geçerli sayılan oylar sayesinde gelen başkanlık sistemi.Hala merak ediyorum,acaba o mühürsüz oy pusulalarının içindekiler hayır mührü olsaydı yüksek seçim kurulu o oyları yine geçerli sayacakmıydı?İyi uykular Türkiyem.
OHAL altında bunlar olmaaaz.AKP necaseti ile ise hiiiç doğru iş olmaz.KALPLERİ TAŞLAŞMIŞ,AKIL,İZ'AN,İNSAF,MERHAMET VE HAK-HUKUKTAN UZAKLAŞMIŞ FESAD YUVASINA DÖNÜŞMÜŞ AKP ile hiiiç olmaz.
2019dan sonra akp diye bişey olmicakkk
Ortada devlet mi kaldı .Her şeyi berbat ettiler düzelteceklermiş.Bu kafa yapısıyla iyi çeteler kurarlar elemanları da hazır
9 yaşındaki çocukla fantastik projeleri olan diyanetinden ve buna sesin çıkamadığından ötürü bu kez SEN BİTTİN
yolda yürümeyi bilmeyen siyasetçilerimiz ülkeyi değiştirecek hepsi Avrupai dediğini yapiyor
yeni dönem=akp ye oy verenler başa,vermeyenler açığa.en iyi yalakalık yapan en tepeye.benim gördüğüm tablo bu malesef.
yeni düzenlemeler çok süper olucak.işallah kısa zamanda hayata geçirilir ve yüce Atatürkün muassır medeniyetler seviyesine çıkarız.
Peki başkanlık sistemi ne getirecek ne götürecek? kimse bilmiyor bir tünel çıkışında ışık gözükmüyor kimse bilmiyor bir muamma her şey ? işaretinden ibaret ...
bu 657 neden bu kadar kafayı taktınız anlamadım harıl harıl adam alınıyor devlet daıresıne sız eskı memurlarla neden ugrasıp duruosunuz 657 degısecek kaldırmak ıcın onca caba harcıyorsunuz ...ne olacak kalkınca nedır yanı
@koraysanli @koraysanli istedikleri adamlar çok para alacak istemedikleri surunecek anlamadın mı oyunu.yanindaki saksakcilar öle diyor o da uyguluyor
Yüce İsa birlesik devletleri korusun amen
Değişim farz olmuş.
anldikda ekonomi euro dolar benzin gıda fiyatları aldı başını gitti reis bu konuda yardım bekliyoruz
He he dön dolaş gel oynuyoruz Milli Eğitimi, Sağlığı , Adaleti ,Dış işleri İç işleri Tarım Bakanlıklarını gördük. içler acısı
nüfusu köylerin nüfusu kadar etmeyen ilçelerin kapatılması da olursa çok iyi olur
Süpyancılara, dolandırıcılara, karapara aklayanlara, takkeli cüppeli beyni örümcek ağı kaplamışlara, rüşvetçilere, tarım va hayvancılığı bitirip boğazımızdan gavur mallarını sokanlara, yerli malı(gerçektende hakaret sayıp) kavramını bitirenlere, dolara cephe alıp bozdurulan dolarları yurt dışına hortumlayanlara, zama zam yapıp hayatı zorlaştıranlara ve kendi gariban destekçilerini dahi bir hiç görenlere OY yok bundan sonra.. bir sonraki seçime kadar geçen hergün bir öncekinden daha kötü olacak. Çünkü Türkiye üretemiyor artık. KARAPARA hortumlarıda kesildi. bundan sonra ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM.
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