"Türkiye Büyüyor, İnsan Hakları Gelişiyor" programı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "Sosyal devlet dediğinizde, insan dediğinizde, AK Parti dediğinizde, insan odaklı çalışan, 'vatandaşıma daha nasıl iyi ve güzel hizmet götürebilirim' diyen bir anlayış hakim bu topraklarda. Çünkü bizim bakanlarımız; kendi evlatlarını günlerce, belki haftalarca görmezken, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilat kardeşlerimiz; ümmetin evlatları, devletin evlatları, bunun ötesinde dünya mazlumlarının evlatlarının gelecekleri için gece gündüz koşturuyordu." dedi.

"Benim çocukluğumda hatırladığım devlet; bütün vatandaşlarını hakir gören bir devlet anlayışı vardı. Sosyal değildi, insan hakları denildiğinde vatandaşını insan yerine koymadığı için onun bir hakkı olduğunu düşünecek anlayışta değildi. Cumhurbaşkanlarını, bakanlarını, milletvekillerini göremezdik. Onlar ulaşılmaz insanlardı. Gördüğümüz zaman da sanki azar makamı onlardı. Bizler de azarlanma makamıydık. Bizlerin herhangi bir hak iddia etmesi söz konusu değildi. Evet, oy veriyorduk. Kendimizi önemli vatandaşlık görevini yapmış gibi hissediyorduk. O verdiğimiz oylar zaman zaman milli iradeyi hiçe sayan, vatandaşa tepeden bakan o ceberut devlet anlayışı tarafından yok sayılıyordu.

Darbeler oluyordu, böyle bir devlet anlayışı hakimdi bu ülkede. Şimdi? Sosyal devlet dediğinizde, insan dediğinizde, AK Parti dediğinizde, insan odaklı çalışan, 'vatandaşıma daha nasıl iyi ve güzel hizmet götürebilirim' diyen bir anlayış hakim bu topraklarda. Çünkü bizim bakanlarımız; kendi evlatlarını günlerce, belki haftalarca görmezken, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilat kardeşlerimiz; ümmetin evlatları, devletin evlatları, bunun ötesinde dünya mazlumlarının evlatlarının gelecekleri için gece gündüz koşturuyordu. Bu değişim pat diye olmadı. Benim büyüdüğüm gelenekte 'devlet baba' denir. Bu 'devlet baba', baba sözünü asla hak etmezdi. Acımasızdı, kabaydı, kötüydü, yargılardı, kalıplara sokmaya çalışırdı. Asıl olan; devletin bekasıydı, millet önemsizdi. İşte o anlayış geride kaldı."