"Türkiye, canlıdan böbrek naklinde en tecrübeli ülke"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye'nin canlıdan böbrek naklinde dünyada en tecrübeli ülke olduğunu belirterek, "Türkiye karaciğer naklinde ise Güney Kore ile birkaç seneden beri yerini korumakta. Canlı vericiden karaciğer ve böbrek naklinde Türkiye'nin dünyaya öğreteceği çok şey var." dedi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi (INT)" kapsamında "Organ Nakli ve Bağışı Teknik Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan Kahveci, organ azlığı, yeterli organın temin edilememesi, bekleme listelerinin sürekli artması, artan canlı nakillerin tetiklediği organ trafiği, organ ticareti gibi birçok sorunun tüm ülkelerde ortak olduğunu söyledi.

İhtiyaçların da ortak olduğunu dile getiren Kahveci, ülkelerin yasal düzenlemelerini güçlendirmeleri, organizasyonel yapılarını kurmaları ve genişletmeleri gerektiğini anlattı.

Yeterli sayıda organ temini için bağış aktivitelerinin artırılmasının önemine işaret eden Kahveci, Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi'nin, bu sorunları ortadan kaldırmaya çalışmak için 2015'te başlatıldığını hatırlattı.