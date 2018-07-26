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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 19:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi sona erdi

JOHANNESBURG (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi 40 dakika sürdü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme Michelangelo Otel'de TSİ 19.15'te sona erdi.

Başkan Erdoğan ve Şi'nin görüşmesi 40 sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
BRICS zirvesi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Afrika Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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