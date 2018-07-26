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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 23:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi

JOHANNESBURG (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki görüşme, Hyatt Regency Otel'de gerçekleşti.

Erdoğan ve Sall'in basına kapalı görüşmesi, 1 saat 10 dakika sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
BRICS Güney Afrika Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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