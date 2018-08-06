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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 23:27 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu


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