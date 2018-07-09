Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'de yemin etmesinin ardından Nevşehir'de top atışı yapıldığı bildirildi.

Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni görevine başlaması nedeniyle 13 pare top atışı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Başkan Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulunda and içmesinin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Süvari Birliği eşliğinde giriş yaptığı sırada, eş zamanlı olarak belediye görevlilerince Nevşehir Kalesi'nde top atışı yapıldığı kaydedildi.

