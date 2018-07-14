"Türkiye Cumhuriyeti, Pakistanlı kardeşlerinin yanındadır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pakistan'daki terör saldırısına ilişkin, "Pakistan'ın demokrasisini ve istikrarını hedef alan saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." dedi.
Kalın, AA muhabirine, Pakistan'da Belucistan eyaletinin Mastung ilçesinde düzenlenen seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısı hakkında açıklamada bulundu.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırılarında en az 132 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda insanın yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirten Kalın, "Pakistan'ın demokrasisini ve istikrarını hedef alan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Yaşanan elim saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milleti ile her zaman olduğu gibi bugün de Pakistanlı kardeşlerinin yanındadır." ifadesini kullandı.
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