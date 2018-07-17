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Türkiye'de binlerce 'çocuk' anne oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 08:26 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2012-2017 yılları arasında 15 yaşından küçük çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısının 2 bin 215 olduğunu açıkladı. İşte Türkiye'deki korkunç tablo...

Türkiye'de binlerce 'çocuk' anne oldu!

Türkiye’de 2012-2017 yılları arasında dünyaya gelen 7 milyon 878 bin 249 bebeğin yaklaşık yüzde 2’sinin çocuklardan olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2012-2017 yılları arasında 15 yaşından küçük çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısının 2 bin 215 olduğunu açıkladı. İlgezdi’nin açıklamasına göre 116 bin 816 bebeğin annesi ise 15-17 yaş grubuna mensup. Bu veriler son 6 senede 18 yaşından küçük çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısının 200 bine yaklaştığını gösteriyor.

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçen yıl kayıt altına alınan 392 çocuk gebeliği vakasının, adli makamlara kanuna uygun şekilde bildirilmediğinin ortaya çıkması üzerine bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Bağcılar’da yaşanan skandal madalyonun sadece bir yüzü. Çocuk gebeliği Türkiye’nin kanayan yarası olmaya devam ediyor” dedi. Türkiye’de son 6 yılda, 18 yaşından küçük çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısının 119 bin 46’ya ulaştığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, dünyaya gelen bebeklerin yüzde 2’sinin annesinin 15 yaşından küçük olduğunu açıkladı.

2 BİN 215 BEBEĞİN ANNESİ 15 YAŞINDAN KÜÇÜK

TUİK tarafından açıklanan verilerin 16-17 yaş grubu evliliklerle sınırlı olduğunu vurgulayan İlgezdi, 15 yaşından küçük çocuk evlilikleri ile ilgili verilerin ilgili Bakanlıklar tarafından açıklanmadığını, buna karşın, 2012-2017 yılları arasında dünyaya gelen 2 bin 215 bebeğin annesinin 15 yaşından küçük olduğunu söyledi. İlgezdi, 2012-2017 yılları arasında 15-17 yaş grubu çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısının ise 116 bin 831’e ulaştığını belirtti.

ÖLEN ÇOCUK SAYISI: 18 BİN 471

CHP Genel Başkan yardımcısı İlgezdi, 2009-2017 yılları arasında bir gün bile yaşayamadan ölen çocuk sayısının ise 18 bin 471’e ulaştığını belirterek, bebek ve genç anne ölümlerinde erken hamileliğe bağlı komplikasyonların önemli rol oynadığını söyledi.

ÇOCUK EVLİLİKLERİ

2012-2017 yılları arasında evlendirilen 16-17 yaş grubu çocuk sayısının 204 bin 740 olduğunu kaydeden CHP’li İlgezdi, evlendirilen çocukların yüzde 95’nin kız çocuğu olduğunu söyledi. 2017 yılında, 18 yaşından küçük çocuk evliliklerinde ilk sırayı İstanbul’un aldığını kaydeden CHP Genel Başkan yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul’u Antep, Urfa ve Hatay’ın takip ettiğini ifade etti.

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