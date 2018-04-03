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Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 10:51 | Son Güncelleme

Rus basını, bugün gerçekleşecek olan büyük zirveyi manşetten gördü. Putin’in yeniden seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yaptığını yazan da var, Erdoğan’ın siyasi portresini manşete çıkartan da…

Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Türkiye’ye geliyor. Erdoğan, Beştepe’de Putin'i resmi törenle karşıladıktan sonra, iki lider video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılacak. Daha sonra yapılacak baş başa görüşmenin ardından da, ortak basın toplantısı düzenlenecek. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Rus basını, bu kritik ziyareti manşetten gördü.

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İLK YURT DIŞI ZİYARET TÜRYİYE'YE

Rusya’nın TASS haber ajansı, 2017’de iki liderin 8 kere yüz yüze ve 20’den fazla kez de telefonla görüştüğünü belirtti. 18 Mart’ta Rusya’da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Putin’in, tekrar seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretinin Türkiye’ye olacağı vurgulandı.

TASS, 4 Nisan'da iki lidere İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katılarak üçlü zirve yapacağını da hatırlattı.

PRAVDA'NIN MANŞETİ ERDOĞAN PORTRESİ

Sovyetler Birliği döneminin resmi gazetesi Pravda, internet sitesinin İngilizce versiyonunda manşete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anlatan yazıyı koydu. Bu yazıda, Erdoğan’ın siyasi geçmişi yer alıyor.

KARLOV SUİKASTİ VE FETÖ BAĞLANTISI

Rusya’dan İngilizce yayım yapan The Moscow Times gazetesi ise 2016 yılının sonunda Ankara’da öldürülen Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’la ilgili habere yer verdi. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın ateş açtıktan sonra tekbir getirerek "Halep'i, Suriye'yi unutmayın" diye bağırmasının altı çizilerek, Türkiye’nin olayla ilgili olarak FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkardığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin Türkiye Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Reis Allah uzun ömürler verse de 2030 dan sonra da ülkeyi yönetsen, ben her gün yatırım,hizmet açıklayın, ülke için dertli olan, uyumayan, bu milleti zirveye çıkarmak için elinden geleni yapan bir lider görmedim, bir daha da gelmez herhalde böyle bir lider dünyaya, yıl 2100 kpss sınav sorularından; 3 havalimanını kim yaptı RTE, 3. köprüyü kim yaptı RTE, çanakkale köprüsünü kim yaptı RTE, denizin altına marmarayı kim yaptı RTE, denizin altına avrasya tünelini kim yaptı RTE, kanal istanbulu kim yaptı RTE, hızlı treni kim yaptı RTE,savunma sanayisini kim geliştirdi RTE, yer kalmadı yazacak
bak hele bu ise cogunluk begenmemis yazdiklarini iyiki varsin iyiki bunlari yazmissin begenmeyenler catlar simdi....
adamsin kardesim ellerine saglik
Avrupa bizi kıskanıyor şak şak şak
Putin büyük adamsın ...
PUTİN SEVGİLİ İMAM HAMENEYLE GÖRÜŞTÜ YA TÜM İŞLERİ SAĞLAM TEMELLERE OTURDU DÜNYADA.DİKAKT EDİNİZ TÜRKİYE HALKININ % 80 SEVİYOR PUTİNİ. SAYIN ESADI DİRİ DİRİ GÖMÜLMEKTEN KURTARDI SAYIN PUTİN DÜNYADA.BATINI TÜM OYUNLARINI BOZDU PUTİN.DİKKATLE BAKILDIĞINDA BATI VE ABD PUTİNE NEDEN DİKTİ SON GÜNLERDE ANLAŞILACAK.TÜRKİYE RUSYA İLE YÜRÜRSE KENDİNİ SAĞLAMA ALACAK ARTIK. SÖMÜRÜ SON BULACAK ÜLKEDE.SON SÖZ YAHUDİ YENİ OYUN PEŞİNDE DÜNYADA. PUTİNİ DEVİRMEK İÇİN.
Fotoğrafa baktığımda şunu görüyorum; Bunlar Türkçe mi, Rusça mı yoksa Gürcüce mi anlaşıyorlar?
@serafettinzeyrek kürtçe anlaşıyorlar bazen çince konuştuklarıda oluyor
PUTİN SURİYEDE GALİP DEVLETLERİN LİDERİ OLARAK GELİYOR.TAYYİPTE SURİYEDE YENİLEN CİHATÇI DİNCİ MİLİTANLARIN LİDERİ.
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