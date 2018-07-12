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Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli mülteci sayısı Haziran 2018 itibariyle 3 milyon 570 bin 352 oldu. 18 Mayıs-13 Haziran arasında bayramlaşmak için Suriye'ye giden 52 bin mülteciden 27 bini geri döndü.

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği verilerine göre, bu sayının 1 milyon 935 bin 499’unu erkekler, 1 milyon 634 bin 853’ünü de kadınlar oluşturuyor. Göç İdaresi tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı da paylaşıldı. Buna göre 21 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 216 bin 890 kişi kamplarda yaşarken, 3 milyon 353 bin 462 kişi ise kamp dışında il ve ilçelerde yaşıyor.

EN ÇOK SURİYELİ İSTANBUL’DA

Göç İdaresinin 21 Haziran 2018 tarihli verilerine göre en çok Suriyeli barındıran şehir 563 bin 15 kişi ile İstanbul. Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 28 kişi ile Bayburt. Bayburt’u 34 kişi ile Artvin, 44 kişi ile Tunceli takip ediyor. Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il ise yüzde 96,26 ile Kilis. Kilis’te kayıtlı olan mülteci sayısı bir önceki aya göre 515 kişi arttı. Kilis’te kayıtlı Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısından 5 bin 58 kişi daha az. Kilis'te 131 bin 261 Suriyeli yaşıyor. Adana ilinde kayıtlı Suriyeli sayısı Mayıs ayına göre 9 bin 225 kişi artarak Mersin’i geçti. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehirler ise yüzde 0,02 oran ile Artvin. Artvin’i yüzde 0,03 ile Bayburt ve Giresun takip ediyor.

52 BİNİ BAYRAMLAŞMAYA GİTTİ

Bu arada Kilis Valiliğinin izniyle 18 Mayıs-13 Haziran arasında 52 bin 114 Suriyeli ülkelerine bayramlaşmak için gitti. Yetkililer, haziran ayının ikinci haftasına kadar 27 bin 250'sinin geri döndüğünü açıkladı. Dönüşlerin 31 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi.

7 YILDA 55 BİN SURİYELİ TÜRK VATANDAŞI OLDU

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre ise, 2011’den bu yana, Suriye uyruklu olup Türk vatandaşlığı alan kişi sayısı 55 bin 583. Bunlardan 25 bini 0-18 yaş grubunda yer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
yeter misafirlik bi gidin daa
bu bilgi çok yanlış istanbulda 1 milyon dan fazla suriyeli var en vay çeşit arap ülkesinden 700 800 bin azeri afgan özbek 1 milyon var yani istanbulda 3 milyon göçmen yoksa ben geri zekalıyım derim
Gidişleri olsun dönüşleri olmasın
gitsinler, geri gelmesinler.
kilise gel görurusunuz donuyor mu donmuyor mu
gelmeyin huzur verin biz yabanci olduk memleketimizde
Hastahanelerin doğum servisleri bunlarla dolu. Ne gitmesi. Her şey avanta. Bedava maaş, tedavi, eğitim derken milletvekili bile oldular. Enayi cennetini bırakacak kadar salak değiller
ülkede doğurdukları gidenlerden daha çok
devede pire gelmemiş
kurban dan sonra gelirler merak etme
Bisey kalmamış ya içerde hala 3 bucuk milyon var allahtan
istanbula gittim 12 temmuzda bayrampaşadan edirne kapıya metroda kendimi yabancı his ettin telefon ile konuşan kendileri ile konuşan yüzde 70 arap ve suriyeli nereye gidiyorlar....
Herkez memleketini gitsin,misafirlik bitti artık,savaştan kaçan insanlardan hayır gelmez.Bizim kurtuluş savaşında birtek kişi dışarıya kaçmadı ne mülteci oldu ne müsafir oldu.vatan için savaştılar ölenler şehit kalanlar gazi oldu.Ne mutlu Türk'üm diyene.
hepsi gitsin ülkemizden istemiyoruz
kurban bayramını da orda geçirip dönerler burdaki rahatlıklan vazgeçerler mi hic
hepsi def olup gitsin istemiyoruz
adamların bayram bitince belli bir tarihe kadar gelme zorunlulukları yok ki.nasılsa istedikleri zaman girip çıkabiliyorlar.
şimdi bu ülke de zamanında da çok gçö almış ama hiç biri bu kadar taşkınlık çıkarmamış. bayram ziyaretine gidip dönmek nedir ya diyebiliriz ama 7 yılda düzen oturuyor ve iş, konaklama gibi bir çok şey artık rolantide gidiyor. biz yugoslav göçmeniyiz. yanlış anlaşılmasını isteme. ama ne dilencilik yapan bir akrabam olmuş ne de dilenen tanıdığımız. bunlar sureyenin dilenci kesmi hep. yani uzun lafın kısası dönselerde dönmeselerde adamlar aynı.
Dedelerimi kesenler kutkutul amere dizisi çekip bunun muhteviyatını bu milletten gizleyenler 1917 de suriyelilerin dedelerimi nasıl katlettiğni çöllerin nasıl Mehmetlerin kanıyla ıslandığını okuyun mal gelip odun gitmeyin yaz google ingiliz hemşire hatıraları sayfa sayfa okuyun lan biraz
Bulmuşlar bizim gibi enayileri giderler mi hiç. Devletimiz tez zamanda hepsini gönderir inşallah.
gitseler bile aybaşında maaşlarını çekmeye geri dönerler ,ab den 3 milyar euro gelecek daaa ye ye bitmez bize yok ama biz küçükken kazana düştük..
afrin harekatına karşı gelenler şimdi nasıl seviniyorlar, cehape zihniyeti türkiyeyi hep geri götürmüştür, suriyelilerde döner pkk da biter..
Kadınlar 170 bin doğum yapmış.Her 11 ayda kuzulama yapıyorlar
hadi insallah
Bukadar misafirlik yeter tüm suriyeli mülteciler ülkelerine geri gönderilsin artık.
İstanbul'da yaşıyorum sanki bana artıyor gibi geliyor.
BUNLAR GİDERMİ AKÇOMARLARIN KANKASI BU SURİYELİLER.
Daha onlara vatandaşlık verilecek. Kışkırtılıp şehirleri ateşe verecekler. Yeni OHAL'in sebebi olacaklar. Daha onlara düşecek çok iş var.
yalan
yalan yalan !!!! bu herifler söylenenden çok daha fazlalar be DÖNMÜYORLAR !!!!
Kurban bayramında hepsine otobüs ayarlasınlar (bayram kampanyası) hepsini oraya bırakıp sınrada kapıyı kapatsınlar yoksa siah zoru ile giderler
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