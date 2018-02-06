Türkiye'de kutuplaşma: Sakıncalı konular aile içinde konuşulamıyor!

Türkiye’nin 16 ilinde yaşayan 2004 kişiyle ve İstanbul’daki AK Parti, CHP, HDP, MHP taraftarıyla yapılan araştırma, tüm parti taraftarlarının 'ötekisi'nin HDP taraftarları olduğunu, 'sakıncalı' bulunan konuların aile ve arkadaşlar arasında bile konuşulamadığını, herkesin kendi takip ettiği medyayı tarafsız bulduğunu ve toplumun en çok 'Suriyelilerin evlerine dönmesi' konusunda uzlaştığını ortaya koyuyor. 'HDP: EN UZAK HİSSEDİLEN PARTİ'



Araştırmaya göre, katılımcıların kendilerini en yakın hissettikleri siyasi parti, yüzde 43 oranıyla AK Parti. İkinci sırayı yüzde 21.5 ile CHP, üçüncü sırayı 11.5 ile MHP alıyor. HDP taraftarları, diğer tüm parti taraflarlarınca 'en uzak hissedilen parti taraftarı' olarak tanımlanıyor. Araştırmaya katılanlar arasında en fazla dışlandığını düşünen parti taraftarlarının da HDP’liler olduğu görülüyor. HDP taraftarlarının yüzde 43’ü karakollarda, yüzde 35’i devlet dairelerinde, yüzde 31’i iş başvurularında kendilerine kötü davranıldığını düşünüyor. Parti taraftarları, diğer parti taraftarları ile kendilerini karşılaştırdıklarında, kendilerini ahlaki olarak daha üstün görüyor.

FARKLI PARTİLERDEN SEÇMENLER, ÇOCUKLARININ BİRBİRLERİYLE OYNAMASINI İSTEMİYOR



Cumhuriyet'ten Dilek Şen'in haberine göre, Katılımcıların, 'ülkesi yararına çalışan', 'vatansever', 'onurlu', 'zeki', 'cömert', 'açık fikirli' gibi sıfatların tamamını kendi parti taraftarlarına atfettiği görülüyor. Buna karşılık, diğer parti taraftarlarının özellikleri ise 'kötü sıfatlar' ile tanımlanıyor. 'Ülkeye tehdit oluşturan', 'bencil', 'iki yüzlü', 'zalim' bu sıfatlardan bazıları. Siyasi kutuplaşmanın önemli göstergelerinden biri de, parti taraftarlarının diğer parti taraftarlarına karşı hissettikleri mesafe. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 79’u kızlarının en uzak hissettikleri partinin taraftarlarından biriyle evlenmesini istemiyor. Yüzde 74’ü o partinin taraftarlarıyla iş yapmak, yüzde 68’i de çocuklarının o partinin taraftarlarından birinin çocuğuyla oynamasını istemediğini belirtiyor. OHAL TARTIŞMASI SADECE YEMEKTE



Katılımcıların yüzde 64’ü, 'OHAL uygulaması hakkında bir tartışmaya' aileleriyle yedikleri bir yemekte katılabileceğini söylüyor. Arkadaşlarıyla yedikleri bir yemekte bu tartışmaya katılacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 57. Mahalle toplantısında bu konuyu tartışacaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 45 iken, Facebook ve Twitter’da tartışabileceklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 25. Bu oranlar, katılımcıların, 'sakıncalı bulunan konuları' aile ve arkadaşlar arasında bile konuşmaktan çekindiğini gösteriyor.