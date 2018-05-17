Türkiye'de son 1 ayda yıldırım çarpması 9 kişinin ölümüne neden oldu

Fırtınalar, yağmurlar; gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımları peşi sıra getiriyor. Şimşek, bir bulutun tabanıyla yeryüzü arasında ya da 2 bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgiler biçimindeki geçici ışıklara verilen isim. Yıldırım ise gökyüzü ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalması olarak tanımlanıyor. Basit bir ifadeyle, tek bir yıldırım bile 1 milyar voltluk elektrik taşıyabiliyor ve bir insanın kalbini durdurabileceği gibi, iç organlarını yakabiliyor.

CEP TELEFONLARINA DİKKAT

Avrupa Yıldırım Takip Sistemi verilerine göre, bu mayıs ayının ilk haftasında bir gecede Avrupa genelinde 200 bin yıldırım ve şimşek gözlemlendi. Türkiye’de de benzer bir durum yaşandı. Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi’nden sorumlu olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı’nın verdiği bilgiye göre, yıldırım ve şimşek olaylarında geçen yılın nisanmayıs aylarına oranla bu yıl artış olduğu belirtildi. 5-13 Mayıs arasında da Türkiye’de yıldırım düşmesi vakalarında artış yaşandı. Son 1 ay içerisinde Türkiye’de yıldırım çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Üzerlerine yıldırım düşen 120’nin üzerinde hayvan telef oldu. Diyarbakır’da önceki akşam damda telefonla konuşan bir korucu yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım düşenlerin çoğunun açık alandaki çobanlar ile cep telefonu gibi elektronik aletlerle etkileşimde bulunanlar olduğu tespit edildi.