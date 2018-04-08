Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da "Maalesef her zaman olduğu gibi yalan söylemekte son vites yola devam ediyor. Bu gidişle çok feci bir kaza olacak. Bu kadar yalanı bu yollar da duble yollar da kaldırmaz, otoban da kaldırmaz, Türk milleti hiç kaldırmaz" ifadelerini kullandı

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