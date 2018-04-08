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Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerler takas konusu değildir" dedi.

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da "Maalesef her zaman olduğu gibi yalan söylemekte son vites yola devam ediyor. Bu gidişle çok feci bir kaza olacak. Bu kadar yalanı bu yollar da duble yollar da kaldırmaz, otoban da kaldırmaz, Türk milleti hiç kaldırmaz" ifadelerini kullandı

Ayrıntılar geliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bekir bozdağın hala başbakan yardımcılığı yaptı bi ülke düşünün :D %11 büyümüş Alman ya bütçesi 6.5 milyar fazla verdiği halde %3 büyümüş yok olmuyor zorlamayın artık.
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