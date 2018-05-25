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Türkiye'deki Suriyeli mülteciler akın akın Suriye'ye gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:41 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı ülkeleri Suriye'de geçirmek isteyenler, sınır kapılarına akın ediyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'ye gitmek için 74 bin Suriyeli başvuruda bulundu. Şu ana kadar 8 bin Suriyelinin sınırı geçtiği belirtiliyor.

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler akın akın Suriye'ye gidiyor

Suriyeli sığınmacıların Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için, Kilis'ten geçişleri sürerken, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan yoğunluk yaşanıyor. Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısına geceden gelen Suriyeliler, oluşturulan çadırlarda sabahladı.

7 çadırı tamamen dolduran Suriyeliler, sabah saat 08.00'den itibaren kontrollü bir şekilde içeriye alınmaya başladı. Kilis Valiliği'nden randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeli'den 8 bininin ülkesine giriş yaptığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeliden 8 bini ülkesine döndü.

Suriyelilerin işlemleri Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlanırken Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları da yapıldı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

"TÜRKLERİN YAPTIĞINI BABA OĞLUNA YAPMAZ"

Suriyeli Muhammed el-Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır bayramları ülkesinden uzakta geçirdiği için üzgün olduğunu söyledi.

Esed rejiminin baskıları ve terör örgütlerinin saldırıları sonucu terk ettiği ülkesine yeniden dönebilmenin sevincini yaşadığını belirten el-Masri, "Türkiye'nin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı çok iyi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Afrin tekrar kendi halkına kavuştu. Allah Erdoğan'dan razı olsun. Suriye'de görmediğimiz insanlığı, adaleti ve güzelliği Türkiye'de gördük." diye konuştu.

Muhammed Gehayyid de yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve konteyner kente yerleştirildiğini, bu süreçte Türkiye'nin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını kaydederek, bugün de bayram için kendilerine izin verildiği için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Haldiye Gehayyid de yıllardır göremediği annesi, babası ve kardeşlerini görebilmenin heyecanıyla yollara düştüğünü ifade ederek, "Köyümüz yerle bir olduğu için bayramı kardeşlerimin yanında geçireceğim. Allah Türk devletinden razı olsun, bizim için yaptıklarını baba oğluna yapmaz. Allah ömürlerini uzun etsin." dedi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de tamamlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Suriye Öncüpınar Sınır Kapısı Kilis

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
defolup gidin bi daha da gelmeyin
bayramdan sonra geri niye geliyorlar? gelmesinler madem orada rahatlar
Gitsinler ve bir daha gelmesinler inşallah.
yahu hani savaş vardı ? hani katliam vardı ? tatile niye gidiyorsunuz o zaman ?
defolup gidin bi daha da gelmeyin!
Suriye'de hayati tehlike varsa niye gidiyorlar. Suriye'de hayati tehlike yoksa 7 milyon kişiyi burda niye besliyoruz.
gidinde gelmeyin
veysel efendi ac kapiyi bida gelmesinler munkunse
Gidişiniz olsun gelişiniz olmasın inşaallah...
Yaa arap kardeşim doğru söylüyon bunu size kimse yapmaz ama bu ülkede en zor şey türk olmaktır. Türk olmaz isen sorun yok hele AKp döneminde
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