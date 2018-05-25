Türkiye'deki Suriyeli mülteciler akın akın Suriye'ye gidiyor

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeliden 8 bini ülkesine döndü.

7 çadırı tamamen dolduran Suriyeliler, sabah saat 08.00'den itibaren kontrollü bir şekilde içeriye alınmaya başladı. Kilis Valiliği'nden randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeli'den 8 bininin ülkesine giriş yaptığı belirtildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

"TÜRKLERİN YAPTIĞINI BABA OĞLUNA YAPMAZ"



Suriyeli Muhammed el-Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır bayramları ülkesinden uzakta geçirdiği için üzgün olduğunu söyledi.

Esed rejiminin baskıları ve terör örgütlerinin saldırıları sonucu terk ettiği ülkesine yeniden dönebilmenin sevincini yaşadığını belirten el-Masri, "Türkiye'nin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı çok iyi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Afrin tekrar kendi halkına kavuştu. Allah Erdoğan'dan razı olsun. Suriye'de görmediğimiz insanlığı, adaleti ve güzelliği Türkiye'de gördük." diye konuştu.

Muhammed Gehayyid de yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve konteyner kente yerleştirildiğini, bu süreçte Türkiye'nin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını kaydederek, bugün de bayram için kendilerine izin verildiği için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Haldiye Gehayyid de yıllardır göremediği annesi, babası ve kardeşlerini görebilmenin heyecanıyla yollara düştüğünü ifade ederek, "Köyümüz yerle bir olduğu için bayramı kardeşlerimin yanında geçireceğim. Allah Türk devletinden razı olsun, bizim için yaptıklarını baba oğluna yapmaz. Allah ömürlerini uzun etsin." dedi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de tamamlanacak.

