Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

Hacı adaylarının gelmeye devam ettiği Mekke'deki Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlenen "2018 Hac Bilgilendirme Toplantısı"nda Bircan, bu yıl 80 bin Türk'ün hac görevini yapacağını söyledi. İlk kafilenin 18 Temmuz'da geldiğini, son kafileyi ise 16 Ağustos'ta Mekke'de beklediklerini dile getiren Bircan, "Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşların her alandaki hizmetlerini yürütmeye çalışıyor. Mekke ve Medine'de toplam 184 personel ile Türkiye'den gelen hacı adaylarına hizmet ediyoruz. Organizasyonun başarılı olması için değişik kurumlardan 21 müfettiş denetim görevini sürdürmektedir. Havalimanı ekiplerimiz hem hacı adaylarını uğurlamada hem de karşılamada hacı adaylarımıza hizmet ediyor." diye konuştu.

YAŞ ORTALAMASI 60

Türk haca adaylarının bu yılki yaş ortalamasının 60 olduğunu kaydeden Bircan, en küçük hacı adayının 11 Haziran 2018 İzmir doğumlu Ali Rahman Kutlutürk, en yaşlı hacı adayının ise 1915 Adıyaman doğumlu 103 yaşındaki Ayşe Topsoy olduğunu açıkladı.

"BU YIL 16 TÜRK HACI ADAYI HAYATINI KAYBETTİ"

Sağlık hizmetleri hakkında da bilgi veren Bircan, şunları kaydetti: