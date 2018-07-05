Türkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecek

Merkezi Gaziantep'te bulunan Suriye Yüksek Hac Komitesi Müdürü Abdulhalık Derviş, bu yıl Türkiye'den 9 bin 500, Suriye'den ise 4 bin kişin hac görevini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi.

UÇAKLA SEYAHAT EDECEKLER

Derviş, hacı adaylarının işlemlerinin sürdüğünü belirterek, Suriye'den ve Türkiye'den gidecek olanların 3 Ağustos'tan itibaren Hatay, Gaziantep ve İstanbul havalimanlarından uçakla seyahat edeceklerini kaydetti.

TÜRKLERİN KONTENJANINDAN MI GİDECEKLER?

Öte yandan Suudi Arabistan hükümeti Türkiye'ye bu yıl 80 bin kişilik hac kontenjanı vermişti. Hacca gidecek 9 bin 500 Suriyelinin ise Türklere verilen kontenjandan mı yoksa ayrı bir kontenjandan mı gidecekleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DHA



