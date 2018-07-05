Türkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecek

Merkezi Gaziantep'te bulunan Suriye Yüksek Hac Komitesi Müdürü Abdulhalık Derviş, bu yıl Türkiye'den 9 bin 500, Suriye'den ise 4 bin kişin hac görevini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi.
Derviş, hacı adaylarının işlemlerinin sürdüğünü belirterek, Suriye'den ve Türkiye'den gidecek olanların 3 Ağustos'tan itibaren Hatay, Gaziantep ve İstanbul havalimanlarından uçakla seyahat edeceklerini kaydetti.
Öte yandan Suudi Arabistan hükümeti Türkiye'ye bu yıl 80 bin kişilik hac kontenjanı vermişti. Hacca gidecek 9 bin 500 Suriyelinin ise Türklere verilen kontenjandan mı yoksa ayrı bir kontenjandan mı gidecekleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
DHA
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