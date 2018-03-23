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Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve başmüzakereci Ömer Çelik, yaptığı son daika açıklamasında AB Konseyince kabul edilen ve sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye'yle ilgili ifadeleri 'kabul etmemiz mümkün değildir' dedi.

Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!

AB Bakanı ve başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından gelecek hafta Bulgaristan Varna'da gerçekleşecek AB zirvesini değerlendirdi.

Çelik'in mesajları şöyle:

"26 Mart’ta Varna’da yapılacak Türkiye-AB Zirvesinin hemen öncesinde AB Konseyince kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir. Biz, 26 Mart Türkiye-AB Zirvesini ilişkilerimizi ileriye götürecek bir önemli bir fırsat olarak görüyoruz.

AB tarafından da aynı olumlu ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz. Ancak, dayanışmanın, hukukiliğin ve hakkaniyetin önüne geçtiği yerde meşruiyetten bahsedilemez. Dayanışma, sadece meşru olduğu zaman anlamlıdır.

Kıbrıs sorununun çözümü için yapılan Crans Montana görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandığında bunun sorumlusunun GKRY ve Yunanistan olduğunu bize söyleyenlerin şimdi böyle bir açıklama yapmış olmaları çok talihsiz bir gelişme olmuştur. Biz Varna’ya samimi, iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla gideceğiz. AB tarafını da aynı anlayış içinde görmeyi bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye AB Ömer Çelik

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BUMU SERT YANIT?BAYA SERTMİŞ
AB türkiye'ye nezaman dürüstçe davradıki, dürüstçe anlaşmaya varilabilir bir karar aldıkide şimdi varnada dürüstçe bir karar alsınlar. o ikiyüzlü alçaklar topluluğundan dürüstlük, dostça bir davranış beklemek zaten büyük bir yanlışlık. bu anlamda olası bir refarandumda benden kocaman bir HAYIR oyu var.
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