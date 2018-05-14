HABER

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, "ABD’nin Tel Aviv büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve tüm BM kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şiddetle kınıyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uyguladığı katliamı lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"ABD’nin Tel Aviv’de bulunan Büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili tüm BM Kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şiddetle kınıyoruz. Bu tasarrufu hukuki açıdan yok hükmünde saydığımızı yineliyoruz. Filistin halkının meşru haklarını yok sayan bu adımın bölgesel barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceğini vurguluyoruz.

"KATLİAMI LANETLİYORUZ"

13 Aralık 2017’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi ve 21 Aralık 2017’de BM Genel Kurulu’nda alınan Kudüs konulu kararlar ABD’nin attığı bu gayri meşru adımın uluslararası toplum tarafından reddedildiğini göstermiştir. ABD Yönetimi bu tutumunda ısrar ederek, Ortadoğu’daki en temel sorunun çözüm zeminini tahrip etmiştir. Barış sürecinde ortaya konulan yerleşik parametreleri aşındırma riski taşıyan bu kararın bölgede yol açacağı menfi sonuçların sorumluluğu da bütünüyle ABD Yönetimi’ne ait olacaktır. Bu adımdan cesaret alan İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uygulamakta oldukları katliamı lanetliyoruz.

Filistin meselesi kalıcı ve adil bir çözüme kavuşmadıkça, Filistin halkına karşı adaletsiz yaklaşımlar sürdükçe, ne bölgesel ne de küresel huzur ve istikrar mümkün olacaktır. Ülkemiz bundan sonra da barış sürecinin sağlıklı bir zeminde canlandırılması ve bölgede adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barışın tesisi için uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle çalışmaya devam edecektir."

Saldırının ardından Türkiye harekete geçtiSaldırının ardından Türkiye harekete geçti
ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklamaABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama
Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladıKudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kudüs ABD büyükelçilik katliam Gazze

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu

Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu

Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Paylaşılamayan Cinayet - Melih Esen Cengiz

Paylaşılamayan Cinayet - Melih Esen Cengiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.