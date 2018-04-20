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Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, erken seçimlerin OHAL döneminde yapılmasını eleştiren ve OHAL'in kaldırılmasını isteyen ABD'ye cevap vererek "Art niyetli ve kabul edilemez bir çifte standart" dedi.

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in açıklamalarına cevap verdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

"ART NİYETLİ YAKLAŞIM"

Türkiye’de yapılan tüm seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Olağanüstü hal koşullarında 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumu bunun son ispatıdır. Bu gerçeği gözardı ederek, olağanüstü hal uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır.

Olağanüstü hal sadece ülkemizin birliğine, devletimizin bekasına kasteden teröristlerin faaliyetlerini hedef almaktadır. Ülkemizde teröristlerden başka hiç kimsenin temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması sözkonusu değildir.

FRANSA'DA YAPILAN SEÇİM HATIRLATILDI

Ayrıca, birçok ülkede olağanüstü hal uygulaması sırasında seçim düzenlendiğini de hatırlatmak isterim.

Bunun son örneklerinden biri, 2017 yılında Fransa’da yapılan seçimlerdir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimsediğini iddia eden bazı devletlerin, ülkemiz sözkonusu olduğunda bu tür peşin hükümlü yorumları, Türkiye’ye yönelik çifte standartlı anlayışın bir diğer örneğidir.

Dahası henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak millet iradesine müdahale anlamına gelmektedir ve kabul edilemez.

ABD NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’de OHAL altında özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemenin zor olduğunu, bu konuda endişeli olduklarını söylemişti.

Günlük basın brifinginde Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Nauert, öncelikle OHAL'in iki yıla yakın bir süredir yürürlükte olduğuna dikkati çekti.

Nauert, "Olağanüstü hal yürürlükteyken, Türk yasalarıyla ve ayrıca Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu bir tarzda, özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemek zor, bunun farkındayız" dedi.

Süreci çok yakından takip ettiklerini belirten Nauert, "Bu tür bir olağanüstü hal döneminde bunu (seçimleri) düzenleme kabiliyetleri hakkında endişelerimiz var. Elbette özgür ve adil seçimler görmek isteriz ama burada bir endişe var" dedi.

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
dış güçler erdoğana çalışmaya başladı
siz önce kendinize bakın Rusya seçimlere müdahale etti diyorsunuz seçim türkiye’de olunca müdahale etmek istiyorsunuz müdahale edemeyince Çamur at izi kalsın diyorsunuz
Daha dün Suriye'ye atılan füzeleri destekliyirdunuz. Şimdi oy toplamak için atar gider yapma zamanı. Göz boyama zamanı. Lüx arabaları saklayın, halkın içinde simit yeyin diyen millet vekiliniz var. Allah cezanızı ahirete bırakmayacak.
bu ohal halkın sukunet ce güvenliğini sağlanıyor kaldıki şitdet suç çook artdı kimin için bu ohal
çok merak ediyom Amerika bizim bu sert cevabımızı İnternete ve haberlerde yayinliyormu
Abd’nin söylediğinin altına imza atmayacak bir hukukçu varsa oda iktidar yalakasıdır kesin..
bu abd mal mı..bizim halkımız düz mantık işler..abd ye laf yetiştiren hükümeti sever..abd eğer akp yi istemese akp yi över ..akp mükemmel der inşallah yine akp yi görmek istiyoruz der...ama gel gör ki sanki abd bizim halkı biliyor merak etmeyin herşey planlı
baya sert olmuş ????????????
allahın izniyle AKP ve MHP diye bir parti kalmayacak son çırpınışlarınız iyi olacak allahın izniyle çok iyi
aslinda ben yine israille danisikli dogus bekliyordum herhade artik millet yemez diye abd ile kol kola yapmaya baslamislar oy lazim abdnin en sevdigi hukumet yaptirmadiklari sey kalmadi
nisan başından beri ülkemize gelen yabancılara bakın... ondan sonra karar verin... birisi yeniden yolları döşüyor, reis için... acaba ne taviz verildi?
Anlaşılan abd erken seçim olacağını tahmin edememiş erdoğana yapacağı ekonomik ve fetö kupmasları zarar gördüki yine endişelenmişler:) göklerden gelen bir karar var inşallah başkan yapıcazz:)
nasıl yani... daha dün kandil gecesi suriyeye bombaladılar diye alkış tutmadımı bunlar. şimdi akp ye destek vermedikleri için yuhalıyorlar. akp yi desteklemeyene türkiye düşmanı olarak göstermek hiç doğru değil. akp olarak kendiniz düşman olun türkiyem adına konuşmayın
elin gavuru bile biliyor ohal de seçim şaibeli olur diyor seçim bitene kadar ohali kaldırın herkez eşit şartlarda yarışşın da görelim sizin adalet anlayışınızı. pabucumun adalet partisi yandaşların partisi şehide kelle diyenlerin partisi feto nün kucağından inmeyenlerin partisi makara cıların partisi zulum partisi
Ülkemizden ve ümmeten elinizi çekseniz ohale felan gerek kalmayacak ama bir rahat bırakmadınız gitti. Kanaatimce erken seçim sebepleri arasında ohalin provakatif olarak kullanılmasına engel olmakta vardır. Artık sonuçlarına muhalefet katlanacak, kendi düşen ağlamaz...
ulan size ne bizim ohalimizde bu halimizden şu halimizden size bir cem uzan daha yollarız halden hale sokarız akıllı olun ameriga :):)
demokratik ülkelerde ohal durumunda seçim olmaz haklı söylemişler.
ohal yokken anayasada terörle mücadeleye engel olan hangi madde var? (temel insan haklarını ihlal eden şeyleri bahane diye yazmayın)
Seçimler yaklaştıkça bu ters tepki yaratma haberlerini daha çok göreceğiz ayık olalım
OHAL.. AMERİKANIN İŞİNE GELMEZ... ÜLKEDE İŞİNE GELMEYENLERDE VAR.. YASADIŞI İŞ YAPANLARIN İŞİNE GELMEZ....
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