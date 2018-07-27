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Türkiye'den ABD'ye rest: Tehditlere boyun eğmeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:52 | Son Güncelleme

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntılar verildi. Açıklamada ''Sayın bakan kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi vurguladı. Hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğunun altı çizildi'' denildi.

Türkiye'den ABD'ye rest: Tehditlere boyun eğmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğini ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU İLE POMPEO TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemleri ve Türkiye'nin buna tepkisinin hemen ardından Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo'ya, Türkiye'nin kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğini ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunun altını çizdi.

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Türkiye ABD Türkiye'den ABD'ye rest

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
1 haftaya kadar serbest bırakırlar adalet mi. puhaaaaaaaaaaa:)
eyyy abd rota vermek yok artık eski türkiye yok karsınızda el pençe duran
amaan tırttt
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