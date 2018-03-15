Türkiye'den Ermenistan'a terör örgütü PKK resti!

Başbakan Binali Yıldırım, Bakü'de yaptığı açıklamada Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorununa ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Başbakan Binali Yıldırım, Ermenistan'ın işgali altında bölgere PKK terör örgütünün yerleşeceği iddialarıyla ilgili şunları söyledi:
"Azerbaycan ile Türkiye, bölgesel güvenliğin sağlanması, terörle mücadele konusunda birlikte çalışıyor. Karabağ meselesin Azerbaycan'ın haklı meselesidir. Azerbaycan'da bir soykırım yapıldı Ermenistan bunun karşılığını görmelidir. Burada teröristlerin yerleşiyor alması sonucu etkilemez. Eğer dost ve kardeş Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye terör tehdidi vaki olursa karşılığı olur."
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